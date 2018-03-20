Волжский народный хор выступил в Сибири, на Урале и в Удмуртии

С 28 февраля по 12 марта коллектив посетил города Можга, Ижевск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Красноуфимск, Курган, Тобольск, Новосибирск, Томск, Барнаул, Барабинск, Тюмень.

"Для нас важно выступать не только на площадках в родном городе, но и проводить гастрольные концерты, особенно там, где мы ещё не были. Тем самым мы даем возможность увидеть нас, наше искусство и культуру, песенные и танцевальные традиции народов России, и этим мы славим наш регион, наш город — Самару", — рассказал директор хора Виталий Натаров.

Во многих городах Волжский народный хор не был более 30 лет, а в некоторых выступил впервые. За все время тура было проведено 12 концертов.