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Прокуратура РТ проверит платную парковку для колясок в челнинской поликлинике
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Прокуратура РТ проверит платную парковку для колясок в челнинской поликлинике 

Казанский репортер 6 часов назад
Фото: Казанский репортер
В детской поликлинике №4 в Набережных Челнах открыли платную колясочную. Чтобы припарковать детскую коляску в помещении, посетитель должен был заплатить 10 рублей. Работник колясочной выбивал чек и вручал его клиенту. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков, по версии источников «Вечерней Казани», негативно оценил новую услугу. Выговор был объявлен как главе детской поликлиники, «на вид поставили» начальнику городского управления здравоохранения. Кстати, в Прокуратуре РТ добавили, что пока о такой услуге не слышали. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Завдат Ибрагимов обещал проверить сигнал и предположил, что услуга, по всей видимости, незаконна.
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