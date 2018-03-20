«На Всемирном дне поэзии каждый познакомится с лучшей версией себя»

«Как появилась идея фестиваля? Это был ничем не примечательный весенний день, 21 марта 2015 года. За сутки получила лишь одну смс-ку, поздравляющую „с Днем Поэзии“. Оказалось, что моих коллег постигла та же участь. В тот день у меня в ушах звучало что-то радостное и громкое, и перед глазами предстали люди, дарящие прохожим стихи. Не просто какую-нибудь графоманию, а именно что настоящие стихи — живые, достойные, современные. А перед глазами представали яркие образы, как, например, интерактивная карта с мерцающими городами фестиваля… Когда пришел следующий март, я поняла, что не хочу позволять себе просто об этом мечтать. Включилось чувство „кто, если не я?“ И я сделала.

Сегодня Международный фестиваль „Всемирный день поэзии“ охватывает 50 городов и 9 стран. Фестиваль — это бренд, субкультура, если угодно. Нас объединяет поэзия, которую участники открывают для себя благодаря совокупности интерактивов фестиваля и собственных талантов.

Состав городов-участников с прошлого года поменялся почти полностью. В числе новичков: Краснодар Астана, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Будва, Варшава, Кишинёв. И даже Арамболь в индийском Гоа. Именно оттуда поэтесса Анна Гераскина , занявшая в этом году первое место в мире со стихотворением о… любви американца к Державину!

Победителей по городам определяет рейтинговая таблица на сайте Ryfma.com, награждается первая тройка или десятка на усмотрение куратора конкретного города. Призы „Золотой Сотне“ — это медали, дипломы, призы от спонсоров и создание комьюнити со спектром возможностей для саморазвития и арт-пиара. Так, например, для обладательницы Гран-при Евфросинии Капустиной наши партнеры из издательства Максима Бурдина издадут книгу стихов тиражом 1000 экземпляров.

Добавлю, что у Международного фестиваля „Всемирный день поэзии“ нет жесткой иерархической структуры, сковывающей инициативу и творческий подход к организации. Напротив, все кураторы достаточно автономны. Поэтому в День поэзии в каждом городе будет нечто своё, не имеющее аналогов. Как награждать лучших в своем городе, каждый куратор выбирает сам: где-то это украшения в виде перьев из драгметаллов, где-то — увесистые кубки, где-то — возможность постановки собственного концерта.

Поскольку я, помимо авторства всего Фестиваля, являюсь таким же куратором своего города, то расскажу про Петербург. Только у нас можно будет по-настоящему пустить судью на мыло (некоторые судьи дали согласие на изготовление мыла с их изображениями) и услышать лучшее, что может предложить современная поэзия Северной столицы, в максимально полной и поставленной версии. Фестиваль в Питере включает в себя и восемь часовых лекций, начинающихся с часа дня. Молодые и яркие спикеры (судьи и спецгости фестиваля: кандидаты наук и успешные ивент-менеджеры) поделиться, как управлять горящим велосипедом поэтического ивента, какие истории рассказывают людей, почему „представь-что-все-в-зале-голые“ не работает и другие „секреты фирмы“ в виде увлекательных мастер-классов.

Каждый год Фестиваль „обрастает“ новыми „фишками“. Так, в предыдущих годах волонтеры массово раздавали листовки со стихами современников в оживленных точках городов, у станций метро и вузов, в этом году мы привлекли к сотрудничеству звездное жюри, оценившее более 3000 работ участников со всего мира.

Поскольку фестиваль включает в себя и мою „Школу Кураторов“, то эта площадка дает и возможность локальному организатору проявить свою креативность на реальном кейсе. Кураторы также награждаются дипломами об окончании Школы, которая, фактически, существует нон-стоп в нашей рабочей беседе, а результаты этой работы видят сотни и тысячи людей.

В целом же цель Международного фестиваля „Всемирный День Поэзии“ направлен на повышение компетентности широких масс населения о мире современной поэзии благодаря спектру интерактивных мероприятий; помощь автору и читателю в поиске и обретении друг друга, как в Chatroulette.

Других фестивалей, союзов и объединений сейчас существует множество. Однако большинство из них либо сугубо локальны, либо превращаются в „тусовку“, где читают только друг друга. Мы же стремимся к тому, чтобы читали не только „друзей друзей“, но открывали для себя совершенно новые имена. Важно укрепление поэта как профессии и создание централизованного праздника для поэтов во всех странах мира.

При этом, фестиваль открыт мнениям и публикует их на официальной странице, включая критические. Мы открыты к спорам и дискуссиям, так как только в них рождается и растёт истина.

Фестиваль притягивает и малоизвестных (на данный момент!) поэтов, и звезд, и музыкантов, и крафтеров, и издателей, и артистов. И, конечно же, завязывание крепкой дружбы при этом неизбежно. Но самый главный человек, с которым каждому предстоит познакомиться на фестивале — это лучшая версия себя самого. И тем самым каждый участник сможет раскрыться в современной поэзии, которая — гораздо большее, чем просто стихи».