Ансамбль «Русская душа» выступил в центре соцобслуживания Алтуфьева

В четверг, 15 марта, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел концерт ансамбля «Русская душа» Всероссийского общества слепых Ярославского района. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.

— Хоровой коллектив «Русская душа» выступил с русскими народными песнями и популярными современными произведениями, — отметила Светлана Астапова.

Напомним, филиал «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (то)