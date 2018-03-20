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Ансамбль «Русская душа» выступил в центре соцобслуживания Алтуфьева
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Ансамбль «Русская душа» выступил в центре соцобслуживания Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 5 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В четверг, 15 марта, в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» прошел концерт ансамбля «Русская душа» Всероссийского общества слепых Ярославского района. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.
— Хоровой коллектив «Русская душа» выступил с русскими народными песнями и популярными современными произведениями, — отметила Светлана Астапова.
Напомним, филиал «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (то)
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