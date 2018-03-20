Гениальные фотографии русских людей — «Русские типы» Вильяма Каррика (1827—1878)

Гениальные фотографии русских людей — «Русские типы» Вильяма Каррика (1827—1878) Как и многие представители творческой интеллигенции того времени, Вильям Каррик, был «человеком мира». Однако, родился он в Шотландии, там же получил образование, но прожил большую часть жизни в России, в Петербурге его даже называли на русский манер: Василием Андреевичем.

Вильям Каррик много путешествовал по Европе, свободно владел пятью языками. Приятная внешность, прекрасное чувство юмора и способность расположить к себе собеседника способствовали успешной карьере будущего фотографа.

Семья шотландских купцов Карриков поселилась в России еще в XVIII веке. Дед Вильяма Каррика был известен на Лондонской бирже как «купец из Петербурга». Его сын Эндрю Каррик, тоже купец, в 1825 году приехав по делам из Петербурга в Эдинбург, встретил там свою будущую жену и после рождения первенца — Вильяма, перевез семью из Эдинбурга в Кронштадт, а затем и в Петербург.

Вильям поступил в Академию художеств и стал изучать архитектуру под руководством Александра Брюллова. В 1853 году он окончил академию и получил звание «неклассного художника с правом производить строения».

После этого Вильям отправился в Рим, чтобы продолжить образование. Несмотря на то, что во время Крымской войны семейный бизнес обрушился из-за блокады портов, в 1856 году он лишь на короткое время возвратился в Санкт-Петербург, после чего снова уехал — на этот раз в Эдинбург, где хотел набраться опыта в фотографии. Там он встретил фототехника Джона МакГрегора.

В октябре они отправились в Россию, и вскоре Каррик открыл первое в России фотоателье в Санкт-Петербурге в доме 19 на Малой Морской улице, сделав МакГрегора своим помощником. Каррик быстро приобрел известность, запечатлевая повседневную жизнь страны и став первым в России этнографом-фотографом.

Вильям Каррик одним из первых в русской фотографии обратился к съемке сюжетов из народной жизни. В 1860-е годы он создал серию «уличных типов», среди которых были разносчики, нищие, дворники, молочницы, полотеры, трубочисты, почтальоны, будочники, извозчики и т.п.

Большинство моделей были сняты фронтально, в рост, снимки были сделаны в павильоне на нейтральном фоне. Выбранный метод не только типизировал, но и подчеркивал различия: зрители невольно начинали вглядываться в позы, жесты, выражения лиц, костюмы, а также товары самых разнообразных размеров, форм и фактур. Эту первую серию, включавшую около 300 фотографий, Каррик выпустил в удобном для коллекционирования формате визитных карточек (9 х 6 см).

Творческим итогом путешествия по России явилась великолепная коллекция, насчитывающая более 1000 снимков.

Галерея Каррика «Русские типы» была с большим интересом принята в Западной Европе. На Международной выставке в 1876 году в Лондоне работы фотографа-этнографа произвели сенсацию. В газетах о снимках Каррика отзывались, как о высокохудожественных произведениях.

«Примечательно, что в России, — отмечал уже после смерти Каррика журнал «Всемирная иллюстрация—, — эта коллекция немногим известна и пока не нашла надлежащей оценки».

Скончался Вильям Каррик 11 ноября 1878 года от воспаления легких. Его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, вот только где неизвестно. Бесценные негативы Каррика рассеяны по всему миру. На сегодняшний день самая большая коллекция его работ (около 200 фотографий) хранится в Лондоне у Фелисити Эшби, его дальней родственницы, и должна была по ее завещанию попасть в Русский архив города Линдса (Англия). Несколько десятков фотографий есть у лондонского коллекционера Соммера Эрха. Семьдесят работ хранится в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Большая коллекция снимков предположительно должна находиться в Женеве, где умер художник Л. Варнеке, купивший ее у самого Каррика в 1876 году. Но часть наследия знаменитого шотландца могла осесть и в частных собраниях россиян. Известно, например, что сын фотографа художник-карикатурист Валерий Каррик распродал «шкаф с негативами» своего отца.

Кто знает, может быть, и у нас в Нижнем Новгороде хранятся неизвестные работы Вильяма Каррика. И вдруг вы тоже, уважаемый читатель, однажды откроете свой фамильный альбом и в уголке потемневшего от времени снимка заметите овальный фирменный штемпель «Фотография Каррика».

Русские типы на фотографиях Вильяма Андреевича Каррика (1827—1878)