Надежда Сысоева, Айза Анохина и другие звезды на спецпоказе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» 

Айза Анохина Надежда Сысоева Регина Тодоренко Влад Топалов Ольга Шелест Иляна Эрднеева Мария Федорова Артем Королев Екатерина Одинцова Юлия Паршута Марина Жигалова-Озкан Оксана Бондаренко Минувшим вечером в столице прошел специальный показ экшн-боевика «Tomb Raider: Лара Крофт», который предварял public talk Иляны Эрднеевой — недавно девушка возглавила популярный глянцевый журнал Glamour. Разумеется, на мероприятии присутствовала и бывшая руководительница Иляны Мария Федорова, которая теперь является главредом Vogue Russia. После обсуждения того, в каком направлении будет развиваться журнал, Иляна пригласила присутствовавших, среди которых было множество знаменитостей, в кинозал. Фильм о приключениях знаменитой «расхитительницы гробниц» оценили Айза Анохина, Регина Тодоренко с бойфрендом Владом Топаловым, Ольга Шелест, Оксана Бондаренко, Влад Лисовец и другие селебрити. Фото: пресс-служба