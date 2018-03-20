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Надежда Сысоева, Айза Анохина и другие звезды на спецпоказе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»
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Надежда Сысоева, Айза Анохина и другие звезды на спецпоказе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Айза Анохина Надежда Сысоева Регина Тодоренко Влад Топалов Ольга Шелест Иляна Эрднеева Мария Федорова Артем Королев Екатерина Одинцова Юлия Паршута Марина Жигалова-Озкан Оксана Бондаренко Минувшим вечером в столице прошел специальный показ экшн-боевика «Tomb Raider: Лара Крофт», который предварял public talk Иляны Эрднеевой — недавно девушка возглавила популярный глянцевый журнал Glamour. Разумеется, на мероприятии присутствовала и бывшая руководительница Иляны Мария Федорова, которая теперь является главредом Vogue Russia. После обсуждения того, в каком направлении будет развиваться журнал, Иляна пригласила присутствовавших, среди которых было множество знаменитостей, в кинозал. Фильм о приключениях знаменитой «расхитительницы гробниц» оценили Айза Анохина, Регина Тодоренко с бойфрендом Владом Топаловым, Ольга Шелест, Оксана Бондаренко, Влад Лисовец и другие селебрити. Фото: пресс-служба
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