Ещё
Более 100 сотрудников «Организатора перевозок» будут дежурить у пяти станций фиолетовой ветки метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 100 сотрудников «Организатора перевозок» будут дежурить у пяти станций фиолетовой ветки метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более 100 работников ГКУ «Организатор перевозок» будут дежурить у пяти станций фиолетовой ветки метро в связи с временным изменением в работе транспорта в районе Выхино-Жулебино, сообщили в пресс-службе учреждения.
«В связи с временным изменением в работе транспорта в районе Выхино-Жулебино работники ГКУ «Организатор перевозок» помогут пассажирам сориентироваться и найти остановку альтернативного транспорта. Более 100 работников будут ежедневно дежурить на пяти станциях метро: «Кузьминки», «Жулебино», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники». Они помогут пассажирам найти необходимую остановку автобусов компенсационных маршрутов, а также остановки общественного транспорта, которые временно изменили свое местоположение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта временно будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект».
«Вдоль трасс компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области будет изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные волосы. Во избежание затруднений работники ГКУ «Организатор перевозок» проследят за отсутствием припаркованных автомобилей, в том числе и такси, на проезжей части», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.
Агентство «Москва»: последние новости
Фестиваль «Мос/Еда!» стартовал в Москве на более 1,5 тыс. площадках Строительство корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский планируют завершить в мае 2019 г. С.Безруков записал аудиокнигу «Денискины рассказы» для детей с нарушениями зрения
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых6
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего8
«Самые дорогие» усы в истории Голливуда исчезли
Как снимался сериал «Золотая орда»18
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение