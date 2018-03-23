Более 100 сотрудников «Организатора перевозок» будут дежурить у пяти станций фиолетовой ветки метро

Более 100 работников ГКУ «Организатор перевозок» будут дежурить у пяти станций фиолетовой ветки метро в связи с временным изменением в работе транспорта в районе Выхино-Жулебино, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В связи с временным изменением в работе транспорта в районе Выхино-Жулебино работники ГКУ «Организатор перевозок» помогут пассажирам сориентироваться и найти остановку альтернативного транспорта. Более 100 работников будут ежедневно дежурить на пяти станциях метро: «Кузьминки», «Жулебино», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники». Они помогут пассажирам найти необходимую остановку автобусов компенсационных маршрутов, а также остановки общественного транспорта, которые временно изменили свое местоположение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи со строительством новой линии метро с 24 по 30 марта временно будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино», «Лермонтовский проспект».

«Вдоль трасс компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области будет изменена организация дорожного движения, а также введены временные обособленные выделенные волосы. Во избежание затруднений работники ГКУ «Организатор перевозок» проследят за отсутствием припаркованных автомобилей, в том числе и такси, на проезжей части», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о закрытии станции метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии с 24 по 30 марта 2018 г. для строительства Кожуховской линии подземки. В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта.