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Мосгортранс направит 400 автобусов в районы трех закрытых станций «фиолетовой» ветки
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Мосгортранс направит 400 автобусов в районы трех закрытых станций «фиолетовой» ветки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 400 водителей задействуют на компенсационных маршрутах, которые будут работать в районе временно закрытых трех станций Таганско‐Краснопресненской линии. Об этом 21 марта сообщила пресс‐служба Мосгортранса.
Участок «фиолетовой» линии между станциями «Выхино» и «Котельники» будет закрыт с 24 по 30 марта. Это связано с присоединением Кожуховской ветки.
Пассажиры смогут добраться до станций метро «Выхино» и «Кузьминки» на специальных бесплатных автобусах. Маршрут КМ1 будет следовать от станции «Выхино» до станции «Жулебино»» с остановками у платформы «Косино» и возле станции «Лермонтовский проспект». Маршрут КМ2 отправится от «Кузьминок» до «Котельников» с остановками около станции метро «Жулебино». Автобусы будут работать с 5:10 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит менее минуты.
Также более 30 дополнительных маршрутов будут работать в районах
Выхино-Жулебино
и Вешняки.
В понедельник ЦППК сообщил, что все пригородные электрички Казанского направления не будут останавливаться на станции «Выхино» без остановки с 5:00 24 до 5:00 31 марта
из-за  закрытия участка
Таганско-Краснопресненской
линии метро. Эта мера поможет снизить нагрузку на одноименную станцию московского метрополитена и перераспределить пассажиропоток. Для удобства жителей близлежащих районов
ОАО «Центральная ППК»
обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении «туда» или  «туда-обратно»
от станций «Панки», «Ухтомская»,
«Люберцы-1», «Косино» до станций «Вешняки», «Плющево», «Перово», «Фрезер», «Новая», «Сортировочная», «Электрозаводская», «Казанский вокзал».
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