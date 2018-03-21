Ещё
Пенсионеры района Выхино-Жулебино начали заниматься с профессиональным тренером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионеры района Выхино-Жулебино начали заниматься с профессиональным тренером 

Префектура Юго-Восточного административного округа 4 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Занятия оздоровительной гимнастикой — зумбой — стартовали в рамках пилотного проекта по активному долголетию в филиале «Выхино» территориального центра социального обслуживания «Жулебино».
— По словам участников, танцевать с профессиональным тренером намного интереснее, чем сидеть дома с бутербродом и телевизором, — говорят в филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино». — От малоподвижного образа жизни появляются лишние килограммы, а ведь в любом возрасте хочется быть стройной и женственной. Зумба — это отличная альтернатива фитнес-тренировкам.
Зумба — это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов, автором которой является фитнес-инструктор из Колумбии Альберто Перес. Программа существует с 2001 года. Одна из программ зумбы адаптирована специально для людей старшего возраста или для людей, никогда ничем не занимавшихся, для людей в восстановительный период после травм или с ограниченными физическими возможностями.
Уроки проходят в отделении социальных коммуникаций и активного долголетия по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 377-99-76.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
День поэзии отметят в Нижегородском районе Основам изобразительного искусства научат в Текстильщиках Три кинотеатра в ЮВАО покажут фильмы с участием Олега Табакова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение