Пенсионеры района Выхино-Жулебино начали заниматься с профессиональным тренером

Занятия оздоровительной гимнастикой — зумбой — стартовали в рамках пилотного проекта по активному долголетию в филиале «Выхино» территориального центра социального обслуживания «Жулебино».

— По словам участников, танцевать с профессиональным тренером намного интереснее, чем сидеть дома с бутербродом и телевизором, — говорят в филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино». — От малоподвижного образа жизни появляются лишние килограммы, а ведь в любом возрасте хочется быть стройной и женственной. Зумба — это отличная альтернатива фитнес-тренировкам.

Зумба — это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов, автором которой является фитнес-инструктор из Колумбии Альберто Перес . Программа существует с 2001 года. Одна из программ зумбы адаптирована специально для людей старшего возраста или для людей, никогда ничем не занимавшихся, для людей в восстановительный период после травм или с ограниченными физическими возможностями.

Уроки проходят в отделении социальных коммуникаций и активного долголетия по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 377-99-76.