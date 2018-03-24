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Таксистам запретили ездить по выделенной полосе у закрытых станций метро в Москве
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Таксистам запретили ездить по выделенной полосе у закрытых станций метро в Москве 

РИАМО 24 марта 2018
Фото: РИАМО
ЦОДД акцентировал внимание водителей легковых автомобилей и таксистов, что проезд по выделенной полосе разрешен только для городского транспорта и маршрутного транспорта Подмосковья, сказал в субботу журналистам руководитель дирекции центра организации дорожного движения Андрей Алексеев.
«Водителям такси обращаем внимание, что на время действия этих полос, по 30 марта включительно, движение запрещено, просим с пониманием отнестись к временная неудобствам», — сказал Алексеев.
Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыли в субботу из-за строительства новой Кожуховской линии подземки. Они будут закрыты для пассажиров по 30 марта включительно.
В течение недели поезда «фиолетовой» ветки будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30.
На время закрытия станций «Мосгортранс» организует компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Бесплатные автобусы будут курсировать по маршрутам: КМ1 «Метро „Выхино“ — Метро „Жулебино“ с остановкой у станции „Лермонтовский проспект“ и КМ2 „Метро „Кузьминки“ — Метро „Котельники“ с остановкой у станции „Жулебино“. Интервал движения составит менее одной минуты. Будет задействовано около 200 автобусов особо большого класса.
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