ЦОДД поблагодарил водителей за соблюдение ПДД в районе временно закрытых станций фиолетовой ветки метро

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) поблагодарил столичных водителей за соблюдение правил дорожного движения в условиях повышенной сложности в связи с временным закрытием трех станций Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе организации.

«Автомобилисты, спасибо, что не выезжаете на выделенные полосы для автобусов в районе закрытых станций. Автобусы ездят без помех с минимальными интервалами. Приносим еще раз извинения за временные неудобства!», — говорится в сообщении.

Для строительства Кожуховской линии метро с 24 по 30 марта 2018 г. включительно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В указанный период поезда на фиолетовой ветке подземки курсируют в обоих направлениях между станциями «Планерная» и «Выхино». В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в 5:30. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов.