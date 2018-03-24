Ещё
ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом на период закрытия трех станций метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом на период закрытия трех станций метро 

Агентство «Москва» 24 марта 2018
Фото: РИАМО
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендует пользоваться наземным транспортом на период закрытия трех станций метро, об этом журналистам сообщил руководитель дирекции по эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев.
«ЦОДД обращает внимание водителей личного транспорта и водителей такси, что для обеспечения большей пропускной способности компенсационных маршрутов введены обособленные выделенные полосы. Движение по этим полосам разрешено только для городского общественного транспорта и маршрутного траснпорта области. Просим заранее выбирать маршруты объезда и пользоваться маршрутам наземного и другого общественного транспорта», — сказал А. Алексеев.
Он также отметил, что водителям такси движение по этим полосам до 30 марта включительно запрещено. «Для того, чтобы избежать большого транспортного коллапса, ЦОДД просит водителей заранее ознакомиться с детальной информацией по введенным ограничениям. Для этого вся информация предоставлена на Едином транспортном портале. По возможности, просим выбирать время для движения в центр до 6:30, и возвращаться в спальные районы после вечернего часа пик — после 21:00», — заключил А. Алексеев.
С 24 по 30 марта включительно для строительства Кожуховской линии метро, закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда курсируют от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра. Для проезда пассажиров запущены бесплатные компенсационные маршруты автобусов
Агентство «Москва»: последние новости
Фестиваль «Мос/Еда!» стартовал в Москве на более 1,5 тыс. площадках Строительство корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский планируют завершить в мае 2019 г. С.Безруков записал аудиокнигу «Денискины рассказы» для детей с нарушениями зрения
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Самые длинные сериалы в мире
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых11
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение