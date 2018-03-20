Группа «Кукрыниксы»: прощание с Кубанью

Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Когда уходит группа с многолетней историей, имеющая за своими плечами не только «пафос» сценического опыта, но и искреннюю любовь публики — становится не по себе. Громкие заявления некоторых коллективов о желании покинуть шоу-бизнес на пике творческой карьеры к ситуации с прощальным туром «Кукрыниксов» не имеет особого отношения. Банда Алексея Горшенева не выглядит проектом, исчерпавшим себя. Потенциал для изготовления рок-шлягеров никуда не делся, и хочется верить, что «отставка» в итоге окажется творческим отпуском.

Алексей Горшенев: Не думаю, что наше решение уйти со сцены кому-то повредит. И в Питере, и в Москве множество талантливых музыкантов. В регионах тоже есть весьма способные ребята. Известные артисты из Омска, Нижнего Новгорода, из Уфы, из Краснодара — также имеются. Короче говоря, все будет в порядке.

К всеобщей радости, выступление не приобрело вид панихиды. Мероприятие ничем не напоминало траурное действо. Разве что экскурс к «летописям», звучавший с «подиума» (из уст вокалиста), заставлял зрителей вспомнить о печальном информационном поводе. Хиты прошлых лет и современные треки сопровождались «лирическими отступлениями», подтверждая значимость произведений. «Не беда», «Солдатская печаль», и, конечно, «По раскрашенной душе» требовали вернуться в начало нынешнего века, мысленно приводя параллели с жизнями конкретных людей.

Алексей Горшенев: Все-таки, рок — вещь идейная. Наверное, именно честность дает нам возможность затрагивать души каждого. Можно привести в пример песню «Попса». Ведь это борьба не с музыкальной частью, а с некоторыми атрибутами процесса. Разумеется, у нас тоже есть директор. Но тут вопрос не в должности, а в функциях персонала. Одно дело — добиться вменяемого времени выхода на сцену фестиваля или поиск хорошей гостиницы, а другое — влияние на репертуар. Нет, мы с попсой не конкурируем, ибо как может творчество соперничать с сарделькой из продуктового магазина?

Открытость лидера четверки нагнетала мощь чего-то настоящего. Композиция «Кайф», сыгранная с невероятным напором, словно являлась отражением внутреннего мира Алексея. В тот же список можно отнести «Счастье», взятое из «томов сказаний» «Короля и Шута». Минорные мотивы в виде «Черного ворона» и «Звезды», как будто уравновешивали светлую и темную половину питерского квартета.

Алексей Горшенев: Борьба с самим собой — неотъемлемая часть существования. Скажу прямо, «два меня» постоянно сражаются. Когда мы веселимся — пишется что-то позитивное, а если прочитаем перед сочинительством Достоевского — сами понимаете, что может родиться.

Осознание того, что «Кукры» больше никогда не посетят столицу Кубани, конечно, оставило отпечаток на программе. Заключительным аккордом стала «Последняя песня», сохранившая отчетливый мазок недосказанности. Крикнув посетителям ДК ЖД «до свидания», Горшенев-младший, наверняка, продолжит ностальгировать по гастрольным приключениям.

Алексей Горшенев: Многие выступления стали для нас знаковыми. Тяжело выделить какой-либо «сейшн». И совместное «представление» с «GuanoApes», и регулярные появления на «Нашествии» — все было здорово. В общем-то, и сольный «угар» — не менее памятен.