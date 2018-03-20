Сурикаты Тимон и Моника узнают, кто в доме хозяин

Любителям держать дома экзотических животных часто приходится сталкиваться с диким нравом своих питомцев. Об этом не понаслышке знает Кристина Штарева — хозяйка двух сурикатов.

Это только в фильмах они смирно сидят, вытянувшись по струнке. А в жизни… Вот и у Кристины начались проблемы: обитатели пустыни вдруг начали нападать на кота Кристины. Участница нового выпуска программы НТВ «Кто в Доме хозяин?» боится, что эта агрессия может распространиться на ее сына Максима, который скоро начнет ползать. Именно эти опасения заставили хозяйку необычных зверьков обратиться к ведущему проекта — специалисту по экзотическим животным Максиму Щугореву. По мнению Максима, поведение сурикатов по отношению к коту — это не простая агрессия, а проявление природных инстинктов. В естественной среде эти зверьки защищают свою территорию от четвероногих животных. Вполне вероятно, что примерно так же они отреагируют и на малыша, ползающего на четвереньках. Неужели Кристине придется расстаться со своими любимцами, чтобы не подвергать сына опасности?

Чем закончится история Кристины и сурикатов Тимона и Моники, телезрители смогут узнать в субботу в 9:15 утра на канале НТВ.

В жизни каждого человека рано или поздно появляется питомец, который становится полноценным членом семьи. Любимые животные не только приносят радость, но и учат хозяина ответственности, а также прививают чувство долга. Но иногда хозяева и питомцы перестают понимать друг друга. Уникальный проект «Кто в Доме хозяин?» телеканала НТВ учит находить общий язык с животными и справляться с самыми необычными проблемами. Ваши помощники — кинолог Виталий Орлов , фелинолог Александра Александрова и ветеринар, специалист по экзотическим животным Максим Щугорев. Профессионалы своего дела дают ценные советы, предоставляют владельцам домашних животных возможность узнать своих питомцев как никогда хорошо и справиться с любой возникающей трудностью, начиная с тонкостей дрессировки и заканчивая правилами питания.

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