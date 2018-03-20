Эдвард Радзинский в Екатеринбурге раскроет тайну Октябрьской революции

В конце марта в екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» известный в России историк и телеведущий Эдвард Радзинский выступит со специальной программой, которую подготовил исключительно для зрителей Ульяновска и уральской столицы.

«Я отказался от всех выступлений и оставил только два: Ульяновск и Екатеринбург. Место, где родились вожди будущей Революции, и место, где закончилась трехсотлетняя династия. Так что юбилей 1917 года я готов с грустью вспомнить в этих двух городах», — так говорит о своем авторском вечере известный мэтр.

Эдвард Радзинский расскажет в Екатеринбурге о революции и как она вершилась, поскольку по его словам, это очень обширная и глубокая тема для переосмысления произошедшего. «Мне захотелось рассказать, почему произошел 1917 год. В этот момент нашу страну волновал вопрос: спал ли Николай II с Матильдой, потом у россиян появились новые политические темы для обсуждения. И моей главной целью было вернуть людей к тому, что произошло, так как произошел гигантский катаклизм, который только кажется, что закончился. Я считаю, что он еще не закончился», — отмечает историк.

Вместе с героем вечера зрители попытаются понять, почему это произошло и кто на самом деле остается виновником страшной трагедии, унесшей тысячи жизней и перевернувшей целое государство. «Все революции делает власть, слепой и безумный поводырь, который аккуратно ведет свою страну в бездну. И мы с вами постараемся пройти этот путь и доказать, что революцию сделали не немецкие шпионы, а революцию сделали все вместе: власть и народ», — говорит мэтр.

Эдвард Радзинский — живой классик, современник, драматург, историк и телеведущий. Его книги об истории вышли в крупнейших мировых издательствах и были переведены на 40 языков. Екатеринбургскому зрителю представится уникальная возможность очутиться в истории вместе Эдвардом Радзинским, авторский вечер которого состоится 31 марта в ККТ «Космос».

«Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. НЕКТО 1917» — так называется программа, с которой он приедет в Екатеринбург.