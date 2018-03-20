Странная идея. Как относиться к спорным общественным инициативам?

Кто-то обсуждает, как сделать жизнь лучше, на кухне с друзьями, а кому-то подавай трибуну на площади или парад с флагами. Пожалуй, одна из самых спорных общественных инициатив 26 февраля легла на стол главе администрации Сергачского района Олега Радаева.

Радуга над Сергачом

В заявке-уведомлении было сказано, что 9 марта 2018 года в 20-тысячном Сергаче группа людей планирует провести акцию в поддержку «толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России». Пройтись, размахивая радужными флагами, около трёх сотен представителей ЛГБТ-сообщества со всей страны хотели от улицы Выездная до улицы Вокзальная.

На сергачских форумах разгорелись бурные споры о том, как город встретит парад меньшинств. Кто-то писал, что преобладающие в Сергаче мусульмане вряд ли обрадуются столь смелой идее. Кто-то был уверен, что в Сергаче никто прав геев и лесбиянок не нарушает — к чему же акция в их защиту?

Местные власти гей-парад в Сергаче тоже не одобрили. Оказалось, организаторы могут нарушить Федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«На одной из улиц и прилегающей к ней территории, по которой планировалось шествие, расположены сразу несколько детских учреждений, — объяснили «АиФ-НН» в администрации Сергачского района. — Это детские сады, поликлиника, школа. А вообще у нас местные жители с хорошими инициативами выступают: деревья посадить, город благоустроить общими силами!»

Однако сергачским властям ещё, возможно, придётся вспомнить об отказе меньшинствам. Оказалось, Сергач стал 193-м российским городом, где гей-активисты пытаются провести публичные акции. Один из лидеров ЛГБТ-движения в России Николай Алексеев ездит по провинции и целенаправленно подаёт заявки на проведение шествия. В прошлом году на карте Алексеева уже были отмечены Арзамас и Дзержинск — там он тоже встретил запрет.

«Власти Сергачского муниципального района Нижегородской области только что запретили проведение в Сергаче гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, — пишет активист на своей странице в соцсети. — Абсурд всё круче! Эти решения будут обжалованы в Сергачском райсуде, а дело при необходимости будет доведено до Европейского суда по правам человека ».

Сказочная память

Часто небесспорные инициативы касаются установки памятников или памятных досок. Бывший руководитель сектора по связям с общественными организациями и конфессиями департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Татьяна Баранова вспоминает, что десятками получала пространные письма со странными предложениями.

«Памятные доски хотели установить собственным родителям, поэтам-имажинистам, домашним животным, — вспоминает Татьяна Константиновна. — Памятники предлагали разместить на перилах Канавинского моста и в акватории Стрелки наподобии статуи Свободы в Нью-Йорке».

По закону любое обращение с общественной инициативой в органы власти не должно остаться без аргументированного ответа. Вопрос: сколько рабочего времени чиновников, бумаги, а в конце концов и наших налоговых отчислений, например на оплату почтовых услуг, тратится на подобную волокиту?

Неожиданный общественный резонанс вызвала несколько лет назад вроде бы прекрасная идея нижегородских библиотекарей. Около детской областной библиотеки на Звездинке в 2015 году решили создать литературно-скульптурный парк. Первую композицию хотели посвятить одному из героев произведений писателей-земляков. Провели опрос среди читателей — чаще всего называли Воробьишку из одноимённой сказки Максима Горького. Через несколько лет здесь же появился трон сказочного царя Салтана.

Однако общественность спорила. Многих интересовало, за чей счёт город обрёл такое культурное пространство.

«Мы не потратили на это ни копейки из бюджета! — говорит директор детской областной библиотеки Наталья Бочкарёва . — Все разрешительные документы оформили и работу оплатили из спонсорских и грантовых средств. Упрекали нас, что мы 550 тыс. руб. на памятник «Воробьишке» собираем, а кто-то четверых детей в школу собрать не может. Предлагали нам за счёт собранных средств восстановить старинный нижегородский фуникулёр — но разве это забота библиотекарей? Мы подарили городу новую культурно-общественную площадку. Люди сюда приходят — фотографируются, свидания назначают, литературные экскурсии проводят. Что в этом плохого? Как правило, других судят те, кто сам вообще ничего не делает!»

На заборе нарисовано…

Синие заборы, которые прячут замершие стройки, уже давно стали настоящим позором города. В ноябре 2017 года тогда ещё глава Нижнего Елизавета Солонченко предложила превратить такой позор в арт-объект.

«Избавиться от заборов, к сожалению, мы не можем — город активно строится, — рассуждала в видеоблоге Солонченко. — А вот использовать их как поверхность для просвещения горожан вполне в наших силах… Скажу, что мне видится на этих заборах: работы нижегородских художников и фотографов, репродукции музейных коллекций и современные арт-объекты, мудрые цитаты великих земляков, проверенные временем формулы Лобачевского и изобретения Кулибина — в общем, всё, что составляет славу и гордость Нижнего».

Оформлять заборы мэр предлагала не за счёт города, а при участии социально ответственного бизнеса. Однако особой поддержки инициатива у горожан не вызвала. Люди предлагали штрафовать недобросовестных застройщиков, затягивающих работы, а не украшать синие заборы.

«Нельзя использовать искусство как накладку, которая прикрывает шрамы на старых вещах, — считает художник Артём Филатов . — Синие заборы нужно сносить, а не платить художникам дополнительные деньги за работу и материалы».

Кстати, Артём с единомышленниками уже несколько лет проводит в Нижнем фестиваль уличного искусства «Новый город: древний». Они преображают старые дома.

«Городская архитектура, особенно деревянная — не бельмо на лице города, с которым надо бороться, — продолжает Филатов. — В этих домах живут люди, любят их и готовы поддерживать, украшать даже за свой счёт. Работами уличных художников мы эти дома промаркировали. Может, это изменит их судьбу?»