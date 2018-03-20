Фитнес-советы от Алисии Викандер

Интересно, задумывалась ли Алисия Викандер во время съемок фильма «Лара Крофт» о том, способно ли тело вообще выдержать такую нагрузку? Ее работа в фильме поражает: девушка одновременно кажется и хрупкой, и несломимой. Режиссер фильма Роар Утхауг о новом видении главной героини сказал следующее:

Если она падает, то получает синяки и ссадины, а не просто встает, отряхивается и идет дальше. Она же не супергероиня!

Чтобы подготовиться к съемкам, актриса находилась под тщательным наблюдением тренера по вопросам здоровья Магнуса Лигдбека, который, кстати, тренирует и Галь Гадот для продолжения «Чудо-женщины». Мы решили разобраться в том, как именно Алисия Викандер смогла добиться такой шикарной фигуры.

Масса

https://www.instagram.com/p/Bf78EhXjYf2/?hl=ru&taken-by=aliciavikanderdaily Первые дни подготовки Алисии включали в себя множество силовых тренировок, много еды и минимальное кардио, чтобы увеличить ее массу больше, чем на пять килограммов. Прибавка в весе сначала была сильно заметна на стройной и миниатюрной фигуре актрисы, но Лыгдбек заверил ее, что это необходимо для ее персонажа. Если ты уже видела фильм, то обратила внимание, что все не зря.

Построить меню для набора массы не очень сложно, важно помнить, что для роста мышечной массы необходимо самостоятельно рассчитывать количество потребляемых калорий в сутки, исходя из своего веса.

Так же, как и актриса из оригинальной серии фильмов Анджелина Джоли , Алисия занималась круговыми тренировками: приседания, выпады вперед, выпады в стороны, выгибания поясницы на гимнастическом мяче. Затем тяга блока к груди на тренажере, тяга гантели к поясу, подъем гантелей на бицепс. В завершение тренировки — прыжки со скакалкой.

https://www.instagram.com/p/BgE6GI4DIB1/?hl=ru&taken-by=aliciavikanderdaily Чтобы подготовиться к боевым сценам, Викандер училась бить как настоящие мастера боевых искусств. Эта практика немедленно направляет всю агрессию в одну точку и истощает до нуля. Кроме того, она делала различные приседания, «медвежий шаг», отжимания и работу над медболом — специальным тренировочным мячом. Викандер выполняла эти упражнения в течение часа семь дней в неделю вплоть до самого начала съемок, а помимо этого занималась скалолазанием, плаванием и ММА-борьбой. Во время съемок Викандер продолжала тренировки ежедневно перед тем, как ей наносили макияж. Для этого актрисе нужно было приходить в зал в 4 утра.

“Медвежий шаг” — кардио-упражнение, не требующее специального оборудования. Оно представляет собой походку на четвереньках с разогнутыми коленями и сочетает в себе выпады, приседания, тяги, толчки и сгибания.

Питание

Ела Викандер 5 раз в день — и не ограничивала себя только куриной грудкой и овощами. Диета была достаточно разнообразной: на завтрак три яйца пашот. Обед и ужин — рыба или медленные углеводы, такие как картофель, киноа или овощи. А между приемами пищи — закуски, богатые белками, например, артишоки с хумусом, киноа с фета, мятой и лимоном. Тренер Лыгдбек рекомендует слудующие продукты для первого месяца диеты: Завтрак: стакан овсянки с молоком и бананом Перекус: рис с овощами Обед: гречка и куриная грудка Перекус: рис и вареные яйца Ужин: рис с мясом Перекус: творог

Пресс

Актриса работала над восемью кубиками пресса. Несмотря на то, что живот не был продемонстрирован в кадре — это сыграло важную роль в съемках, так как натренированный пресс предотвращал появление травм во время выполнения опасных трюков: плавание в ледяной воде, падение в водопад, попытки спастись из разрушенного самолета и не покалечить себя, борясь с бурной морской стихией.

Она супержесткая и трудолюбивая.

— тренер Лыгдбек Викандер продемонстрировала свою новую фигуру на церемонии Оскар в 2017 году. Черное платье с церемонии и зеленое платье для вечеринки Vanity Fair отлично подчеркнули мускулистую спину, которая стала поводом для обсуждения.