Ещё
Ростовских школьников зовут на детский кинофорум с участием знаменитых российских актеров и режиссеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовских школьников зовут на детский кинофорум с участием знаменитых российских актеров и режиссеров 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
В донской столице сегодня стартует ежегодный благотворительный кинофорум «Детский киноМай». Он пройдет в преддверии весенних школьных каникул и соберет тысячи педагогов, учеников и их родителей со всего города. Посетителей ждут увлекательные конкурсы и мастер-классы, просмотры современных мультфильмов, патриотических кинолент, художественных короткометражек, а также встречи с людьми творческих профессий.
Кинофорум откроет праздничный концерт в конгресс-холле ДГТУ. В остальные дни мероприятия проведут в Доме кино, Донской государственной публичной библиотеке, а также в патриотическом центре «Победа» (ул. Б. Садовая, 51). В рамках программы школьникам представят такие фильмы, как «Чемпионы», «Поддубный», «Костя», «Услышь меня», «Салют-7», «Борцу не больно» и другие. Кроме этого, юные зрители смогут пообщаться с заслуженным артистом РФ Анатолием Вещиковым, актерами Александром Кольцовым и Андреем Носковым, режиссером и продюсером Михаилом Дегтярём.
— Приглашаем учителей и родителей разделить вместе с детьми радость кинопросмотров, — сообщили организаторы.
Праздничная программа будет проходить с 20 по 24 марта. Вход на «Детский киноМай» свободный, ознакомиться с расписанием и получить пригласительные билеты можно в ростовских общеобразовательных учреждениях.
161.ru: последние новости
Родные юноши, вдохнувшего канцелярский гвоздик и умершего в Ростове, получили результаты вскрытия Ростовчане просят построить на месте заброшенного рынка в Железнодорожном районе парк Ремонт ростовского ж/д вокзала: показываем, на что потратили 700 миллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца12
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение