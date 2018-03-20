Ростовских школьников зовут на детский кинофорум с участием знаменитых российских актеров и режиссеров

В донской столице сегодня стартует ежегодный благотворительный кинофорум «Детский киноМай». Он пройдет в преддверии весенних школьных каникул и соберет тысячи педагогов, учеников и их родителей со всего города. Посетителей ждут увлекательные конкурсы и мастер-классы, просмотры современных мультфильмов, патриотических кинолент, художественных короткометражек, а также встречи с людьми творческих профессий.

Кинофорум откроет праздничный концерт в конгресс-холле ДГТУ. В остальные дни мероприятия проведут в Доме кино, Донской государственной публичной библиотеке, а также в патриотическом центре «Победа» (ул. Б. Садовая, 51). В рамках программы школьникам представят такие фильмы, как «Чемпионы», «Поддубный», «Костя», «Услышь меня», «Салют-7», «Борцу не больно» и другие. Кроме этого, юные зрители смогут пообщаться с заслуженным артистом РФ Анатолием Вещиковым, актерами Александром Кольцовым Андреем Носковым , режиссером и продюсером Михаилом Дегтярём

— Приглашаем учителей и родителей разделить вместе с детьми радость кинопросмотров, — сообщили организаторы.

Праздничная программа будет проходить с 20 по 24 марта. Вход на «Детский киноМай» свободный, ознакомиться с расписанием и получить пригласительные билеты можно в ростовских общеобразовательных учреждениях.