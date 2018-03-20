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Канье Уэст и Дрейк уединились в горах
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Канье Уэст и Дрейк уединились в горах 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Почитателям рэп-культуры несказанно повезло! Согласно последним новостям, Канье Уэст (Kanye) пригласил Дрейка (Drake) принять участие в записи его нового альбома.
Это значит, что прямо сейчас Канье и Дрейк находятся в штате Вайоминг, где готовят к выходу свой первый совместный хит. Свежий воздух и красоты горной природы наверняка благотворно влияют на творческий процесс! Анонимные источники сообщают, что Дрейк пригласил с собой своего личного фотографа, так что многие поклонники решили, что рэперы собираются снимать клип. На то, что Канье и Дрейк планируют что-то большее, чем просто небольшую коллаборацию, указывает и тот факт, что парни прихватили с собой все имеющееся в их распоряжении оборудование. Вероятно, их «экспедиция» затянется надолго.
Поговаривают, что вместе с Канье и Дрейком в горы отправился рэпер Трэвис Скотт (Travis), The и Нас (NAS). Похоже, парни действительно задумали глобальный проект
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