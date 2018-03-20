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О жизни и творчестве писателя Сахарнова поговорили в библиотеке на Шатурской
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О жизни и творчестве писателя Сахарнова поговорили в библиотеке на Шатурской 

Управа Рязанского района 4 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Литературная беседа «О том, что видел, не могу рассказать», посвященная писателю Святославу Сахарнову, состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Ребята узнали много интересного о жизни и творчестве писателя, военного моряка, человека, всем сердцем любившего море и написавшего много интересных научно-популярных и художественных книг для детей и взрослых. В завершение встречи ребята вслух читали «Морские сказки» Сахарнова и участвовали в викторине, — сказала Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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