О жизни и творчестве писателя Сахарнова поговорили в библиотеке на Шатурской

Литературная беседа «О том, что видел, не могу рассказать», посвященная писателю Святославу Сахарнову, состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Ребята узнали много интересного о жизни и творчестве писателя, военного моряка, человека, всем сердцем любившего море и написавшего много интересных научно-популярных и художественных книг для детей и взрослых. В завершение встречи ребята вслух читали «Морские сказки» Сахарнова и участвовали в викторине, — сказала Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)