Самому удачливому челябинцу в ТРК Родник подарят телевизор

В ТРК «Родник» открылся новый отдел сети «Галамарт». В честь открытия 24 и 25 марта магазин устраивает розыгрыш призов и глобальную распродажу посуды, косметических наборов и других товаров для дома. 24 марта самый удачливый посетитель сможет выиграть телевизор, а на следующий день, 25 марта, кто-то уйдет из магазина с сертификатом на 30 000 рублей.

Также в эти два дня пройдет розыгрыш «Успей за 60 секунд». У участников будет целая минута, чтобы вынести из магазина все, что поместится в руках. Вынесенное достанется игрокам бесплатно. А ведь в магазине есть не только кружки и тарелки, а ещё и электродрели, блендеры, мультиварки.

— «Галамарт» — сеть магазинов постоянных распродаж, представляющая огромный ассортимент товаров, более 7000. Всё, что нужно для каждого члена семьи. Товары для дома, дачи, туризма, посуда, инструменты, детские игрушки, канцелярия и яркая галантерея, — напоминают организаторы мероприятия.

Новый отдел магазина уже работает в ТРК «Родник» по адресу ул. Труда, 203. Подробная информация о празднике, который пройдет уже в эти выходные, есть в официальной группе компании в соцсетях.