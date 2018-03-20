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Медведев поздравил композитора Александра Морозова с 70-летним юбилеем
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Медведев поздравил композитора Александра Морозова с 70-летним юбилеем 

Ревизор.ru 4 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Поздравление опубликовано на сайте правительства. «Вы — автор искренних, проникновенных песен, ставших классикой отечественной эстрады. Ваши лирические мелодии уже многие годы популярны и узнаваемы. Они звучат в исполнении известных артистов и неизменно дарят публике особые эмоции, заряжают энергией», — говорится в поздравлении. Советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец, Народный артист Молдовы, Российской Федерации и Украины Александр Морозов родился 20 марта 1948 года. За 40 лет творческой деятельности записал более 1000 песен. Среди них: «Малиновый звон», «Зорька алая», «Домик окнами в сад», «В горнице моей светло», «В краю магнолий». Его песни исполняли такие знаменитые артисты как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару, Михаил Шуфутинский и другие.
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