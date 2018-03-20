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Настоящие имена звезд (и почему они решили их изменить)
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Настоящие имена звезд (и почему они решили их изменить) 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Ани Лорак (Каролина Куек)
Волшебное превращение простой украинской девушки Каролины Куек в певицу Ани Лорак случилось в 1995 году на программе «Утренняя звезда». Заметив, что в списке конкурсантов уже есть участница с именем Каролина, будущая звезда эстрады вышла из положения, представившись именем Каролина, написанным наоборот. То есть Ани Лорак.
Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе)
Согласитесь, фамилия Лепсверидзе звучит слегка угрожающе. Да и запоминается с трудом. Поэтому Григорий решил сократить ее до четырех первых букв. Псевдоним настолько прижился, что теперь уже сложно называть автора «Рюмки водки» как-то по-другому.
Вера Брежнева (Вера Галушко)
А вот Веру Галушко Брежневой сделали продюсеры ВИА «Гры». Не сказать, что в фамилии генсека ЦК КПСС есть что-то сексуальное, но, видимо, определиться нужно было срочно. Вот как рассказывает об этом сама Вера: «Я пришла, меня уже взяли в группу, и говорят: а из какого ты города? Из Днепродзержинска? Что у нас там? — Брежнев. Будешь Брежнева. Вот так решилась судьба моего псевдонима».
Тутта Ларсен (Татьяна Романова)
Тутта Ларсен уверена, что типичным для России сочетанием имени и фамилии Татьяна Романова у нее было бы не так много шансов «засветиться» на радио и телевидении. А вот с именем курочки Тутты Карлсон и фамилией лисенка Людвига Ларсена (героев скандинавских сказок) карьера сразу пошла в гору!
Дима Билан (Виктор Белан)
По одной из версий, поменять имя на более звучное Виктора Белана попросил продюсер, по другой — начинающий певец придумал псевдоним сам. Но сейчас это уже не так важно. Спустя несколько лет успешной музыкальной карьеры Вите, судя по всему, надо было выйти, и он окончательно стал Димой. Новое имя теперь и в паспорте.
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