Настоящие имена звезд (и почему они решили их изменить)

Ани Лорак (Каролина Куек)

Волшебное превращение простой украинской девушки Каролины Куек в певицу Ани Лорак случилось в 1995 году на программе «Утренняя звезда». Заметив, что в списке конкурсантов уже есть участница с именем Каролина, будущая звезда эстрады вышла из положения, представившись именем Каролина, написанным наоборот. То есть Ани Лорак.

Согласитесь, фамилия Лепсверидзе звучит слегка угрожающе. Да и запоминается с трудом. Поэтому Григорий решил сократить ее до четырех первых букв. Псевдоним настолько прижился, что теперь уже сложно называть автора «Рюмки водки» как-то по-другому.

А вот Веру Галушко Брежневой сделали продюсеры ВИА «Гры». Не сказать, что в фамилии генсека ЦК КПСС есть что-то сексуальное, но, видимо, определиться нужно было срочно. Вот как рассказывает об этом сама Вера: «Я пришла, меня уже взяли в группу, и говорят: а из какого ты города? Из Днепродзержинска? Что у нас там? — Брежнев. Будешь Брежнева. Вот так решилась судьба моего псевдонима».

Тутта Ларсен уверена, что типичным для России сочетанием имени и фамилии Татьяна Романова у нее было бы не так много шансов «засветиться» на радио и телевидении. А вот с именем курочки Тутты Карлсон и фамилией лисенка Людвига Ларсена (героев скандинавских сказок) карьера сразу пошла в гору!

По одной из версий, поменять имя на более звучное Виктора Белана попросил продюсер, по другой — начинающий певец придумал псевдоним сам. Но сейчас это уже не так важно. Спустя несколько лет успешной музыкальной карьеры Вите, судя по всему, надо было выйти, и он окончательно стал Димой. Новое имя теперь и в паспорте.