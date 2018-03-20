Пройти маммографию в больнице №1 Ярославля теперь могут более 7 тысяч пациенток в год

В клинической больнице №1 Ярославля установлен современный маммограф.

— Это позволит поднять на новый уровень качество оказываемой нами медицинской помощи, — отметил главный врач КБ №1 Сергей Луганский. — Если раньше мы проводили на маммографе обследования около трех тысяч пациенток в год, то теперь сможем увеличить поток в 2,5 раза.

Ранее маммографию в больнице делали на аппарате 1994 года выпуска. Он часто выходил из строя, и пациенток приходилось направлять в другие медицинские учреждения.

— Аппарат «Mammo Diagnost» делает снимки более высокой точности. Кроме того, он универсальный — может работать как на рентгеновской пленке, так и оцифровывать изображения. Это позволяет хранить большие объемы информации, — рассказал заведующий отделением КБ №1 Илья Бизменов.

Новый маммограф размещен в специально для этого отремонтированном кабинете. Стоимость проведения ремонтных работ составила 100 тысяч рублей.