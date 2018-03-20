Ещё
Пройти маммографию в больнице №1 Ярославля теперь могут более 7 тысяч пациенток в год
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пройти маммографию в больнице №1 Ярославля теперь могут более 7 тысяч пациенток в год 

Портал органов государственной власти Ярославской области 4 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В клинической больнице №1 Ярославля установлен современный маммограф.
— Это позволит поднять на новый уровень качество оказываемой нами медицинской помощи, — отметил главный врач КБ №1 Сергей Луганский. — Если раньше мы проводили на маммографе обследования около трех тысяч пациенток в год, то теперь сможем увеличить поток в 2,5 раза.
Ранее маммографию в больнице делали на аппарате 1994 года выпуска. Он часто выходил из строя, и пациенток приходилось направлять в другие медицинские учреждения.
— Аппарат «Mammo Diagnost» делает снимки более высокой точности. Кроме того, он универсальный — может работать как на рентгеновской пленке, так и оцифровывать изображения. Это позволяет хранить большие объемы информации, — рассказал заведующий отделением КБ №1 Илья Бизменов.
Новый маммограф размещен в специально для этого отремонтированном кабинете. Стоимость проведения ремонтных работ составила 100 тысяч рублей.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
На Советской площади Ярославля прохшел митинг-концерт в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России Переславцы голосуют за включение парков и скверов в проект «Решаем вместе!» Мастера производственного обучения по профессии «повар, кондитер» продемонстрировали свой профессионализм на областном конкурсе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца12
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение