Александр Морозов: «Никто не знает, как рождается мелодия»

Сегодня, в день своего 70-летия, знаменитый композитор-песенник, народный артист России Александр Морозов встретится с почитателями своего таланта в БКЗ «Октябрьский». В юбилейном концерте прозвучат хиты, которые знает каждый — «В краю магнолий», «Малиновый звон», «Травы пахнут мятою», «Улетели листья с тополей», «В горнице моей светло», «По камушкам», «А жизнь продолжается», «Домик окнами в сад», «Мой голубь сизокрылый». Начавший свою карьеру в Ленинграде и ставший знаменитым именно на берегах Невы, ныне москвич Александр Морозов счел необходимым отметить круглую дату именно в родном городе. Как поется в его песне, он «все равно остается ленинградцем».

«Это как состояние влюбленности…»

— Александр Сергеевич, вы признанный мелодист. А как рождается мелодия?

— Никто этого не знает. Даже классики, я думаю, не смогли бы объяснить алгоритм зарождения музыкальной фразы. Законов тут нет. У меня, например, песня начинается со стихов. Прочитал сборник Николая Рубцова , заснул с книгой, проснулся — и что-то зазвучало: «В горнице моей светло…» Ну как можно объяснить состояние влюбленности? Ты только увидел человека, ты ничего про него не знаешь, а у тебя в душе уже все запело. Это химия… Поэтому когда мне попадаются правильные стихи, и происходит эта химия. И рождается мелодия.

— Из ниоткуда, сама собою?

— Ничто не появляется из ниоткуда. Это результат огромного предварительного накопленного багажа. Вот написал я песню «Малиновый звон на заре…». Спустя много лет появляется другая песня и тоже становится очень популярной. На «Славянском базаре» подходит ко мне Александра Николаевна Пахмутова и спрашивает, почему это Николай Басков поет «Шарманку» на мою мелодию про малиновый звон. Ведь нота в ноту почти! У меня этот мотив родился, а потом у другого человека повторился… Я не думаю, что уважаемый композитор песни про шарманку Игорь Крутой сделал это сознательно. Я думаю, это просто совпало, я попал в его предварительно накопленный багаж.

— А что сегодня накоплено у молодых композиторов?

— Сразу подчеркну: испокон веков в любом виде искусства никогда не создавались шедевры, которые не были бы основаны на корневой основе, на родной почве. Но многие сегодняшние молодые композиторы опираются на западные образцы. На чужую музыку. Талантливые, правда, достигают определенных высот, но в большинстве случаев это копирование.

Плохую музыку не запретишь

— Александр Сергеевич, на ваш, московский, взгляд со стороны, Санкт-Петербург сегодня остается культурной столицей России?

— Я не готов говорить о серьезных музыкальных жанрах. Но если посмотреть на шоу-бизнес, Петербург продолжает оставаться кузницей звезд нашей эстрады. Та же Ваенга, та же Зара, тот же Михайлов (можно перечислять много) — это всё люди, которые были признаны и поддержаны прежде всего питерской аудиторией. Я до сих пор считаю: если Питер принимает исполнителя, идет на него, забивает битком «Октябрьский», даже если этого певца никто не знает в России, — это знак, что через год, через два, вся страна назовет его звездой. Питер в этом смысле для меня как лакмусовая бумажка, потому что здесь еще, в отличие от других городов, сохранилась прежняя требовательность к музыке и исполнительскому мастерству.

— Пошло из Питера и другое. Стилистка Шнура, например.

— Стремление перенести мат на эстраду, на мой взгляд, — пагубное явление. Незаметно-незаметно это становится обыденным и никого уже не удивляет. У меня душа сквернословия не принимает. Считаю, что это на корню надо изживать. Материться с эстрады — значит, не уважать своих детей, своих матерей, своих учителей, это плевать в душу народу. На многомиллионную аудиторию вести себя похабно — против этого я весь восстаю. Нельзя, чтобы на мате дети росли и воспринимали его как норму. И, хуже того, считали модным явлением.

— Разве с этим не поздно бороться?

— Бороться бесполезно. Сейчас Интернет — ничего не запретишь. Единственный способ — самим делать качественный музыкальный продукт. И этим отвлекать от пошлости. Вот смотрите: в кинематографе сделали же попытку, создали несколько фильмов — простых, ничего, казалось бы, особенного, — «Движение вверх», «Лёд». Я был на премьерах. Видел публику разного возраста. И всех настолько зачаровала магия нормального, здорового кино, что люди после сеанса вставали и аплодировали. Вот ответ: надо создавать что-то в противовес провокаторам, разлагающим наших детей.

Петербургские друзья особенно дороги

— Наверняка вы гордитесь тем, что за много дней до концерта в БКЗ все билеты были раскуплены, что город на Неве любит вас по-прежнему?

интернет-журнал «Интересант»