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Костромичи могут бесплатно пройти медицинское обследование
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Костромичи могут бесплатно пройти медицинское обследование 

АиФ Владимир 4 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе губернатора области, с начала года 1800 жителей обратились за консультацией к врачам. Всего в регионе три центра, где проводят бесплатные обследования — два взрослых и один детский. Все жалющие могут проверить сердце и сосуды, оргшаны дыхания, измерить уровень содержания углекислого газа в легких, а также холестерина и сахара в крови.
Если во время иследования у пациента выявят какие-то нарушения, то его дополнительно направят к специалистам.
Адреса:
1. Центр Здоровья на базе ОГБУЗ «Костромская областная больница» Адрес: г. Кострома, пр. Мира, 114 Режим работы: Ежедневно с 8-30 до 16-00, кроме субботы и воскресения Контакты: (4942) 55-42-63.
2. Центр здоровья на базе ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы». Адрес: г. Кострома, ул. Самоковская, 8 Режим работы: Ежедневно с 8-00 до 19-00, кроме субботы и воскресения Контакты: (4942) 43-25-22.
3. Детский Центр Здоровья на базе детской поликлиники № 6 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1». Адрес: г. Кострома, п. Новый, 16 Режим работы: Понедельник — пятница 9.00-18.00 Контакты: (4942) 51 48 43.
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