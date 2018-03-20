Костромичи могут бесплатно пройти медицинское обследование

Как сообщают в пресс-службе губернатора области, с начала года 1800 жителей обратились за консультацией к врачам. Всего в регионе три центра, где проводят бесплатные обследования — два взрослых и один детский. Все жалющие могут проверить сердце и сосуды, оргшаны дыхания, измерить уровень содержания углекислого газа в легких, а также холестерина и сахара в крови.

Если во время иследования у пациента выявят какие-то нарушения, то его дополнительно направят к специалистам.

Адреса:

1. Центр Здоровья на базе ОГБУЗ «Костромская областная больница» Адрес: г. Кострома, пр. Мира, 114 Режим работы: Ежедневно с 8-30 до 16-00, кроме субботы и воскресения Контакты: (4942) 55-42-63.

2. Центр здоровья на базе ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы». Адрес: г. Кострома, ул. Самоковская, 8 Режим работы: Ежедневно с 8-00 до 19-00, кроме субботы и воскресения Контакты: (4942) 43-25-22.

3. Детский Центр Здоровья на базе детской поликлиники № 6 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1». Адрес: г. Кострома, п. Новый, 16 Режим работы: Понедельник — пятница 9.00-18.00 Контакты: (4942) 51 48 43.