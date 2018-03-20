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Второй этап реконструкции зеленоградского картодрома начнется в мае-июне
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Второй этап реконструкции зеленоградского картодрома начнется в мае-июне 

Савелки 4 часа назад
Фото: Савелки
В конце весны ожидается продолжение работ по обустройству картодрома в деревне Назарьево. Об этом в ходе прямого эфира в радиостудии «Зеленоград сегодня» сообщил начальник отдела автомотоспорта ГБУ «Талисман» Андрей Судин. По его словам, в рамках второго этапа реконструкции картодрома запланированы работы по подводке электричества, установке столбов освещения по всей трассе и строительство зрительских трибун. Вопрос с организацией постоянного электроснабжением назрел уже давно.
«В настоящее время картодром работает на генераторах, они ломаются и их приходится ремонтировать», сказал Судин. В перспективе здесь также предполагается провести благоустройство прилегающих территорий, в частности, обустроить забор и организовать удобные подъезды к катродрому. На время проведения работ практические занятия с детьми, занимающимися в секции Картинг» проводиться не будут, только теоретические.
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