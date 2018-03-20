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«Несчастный Случай» даст «халатные» концерты в Москве и Питере
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«Несчастный Случай» даст «халатные» концерты в Москве и Питере 

Свободная пресса 4 часа назад
На рубеже марта и апреля «Несчастный Случай» отметит вероятный приход весны традиционными «халатными концертами». Три «халатника» коллектив Алексея Кортнева проведет в ЦДХ, а еще два концерта примет ТЮЗ в Санкт-Петербурге.
«Название «халатный» произошло вовсе не от «халатности», а от обычного домашнего халата. Ибо группа играет такой концерт одетыми в эти самые халаты и пижамы. Концепция не нова — «халатники» пользовались большим успехом у зрителей ещё в начале нулевых. Драматургия немного изменена в соответствии с реалиями времени, но все равно это театрализованное представление в стиле «Несчастного Случая». Больше такого среди наших музыкантов не делает никто. Это не по-кэрролловски безумное чаепитие, накрытый стол, сменяющие друг друга за этим столом зрители, техники, в перерыве шашечной партии шустро обновляющие чашки и рюмки… Пустить на сцену зрителей — это какая-то особенная и жутко подкупающая степень доверия к своей аудитории», — говорится в пресс-релизе концерта.
Организаторы отмечают, что на «халатные концерты» многие приходят с детьми «потому что там неизбежно весело, исключительно душевно и непременно интеллигентно, да и посмотреть на работу профессионалов для детского слуха и глаза полезно».
Как сообщалось, прошлым летом на рок-фестивале «Нашествие» группа «Несчастный Случай» едва не остановила свой концерт на половине из-за реальной угрозы повторить на сцене собственное название.
Даты «халатных» концертов «Несчастного Случая»:
30, 31 марта и 1 апреля — Москва, ЦДХ.
7 и 8 апреля — Санкт-Петербург, ТЮЗ.
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