Ринго Старра посвятили в рыцари

В Букингемском дворце прошла торжественная церемония — здесь состоялось посвящение в рыцари очередной группы подданных Елизаветы. Среди новых рыцарей оказался один из участников легендарной «Ливерпульской четверки», как называли когда-то «Beatles» — Ринго Старр

Поклонники барабанщика знаменитой группы поздравили своего кумира. Однако кое-то выразил свое удивление: почему музыканту так долго пришлось ждать заслуженной чести. Ведь его коллега Пол Маккартни был удостоен рыцарского звания уже больше 20 лет назад — в 1997-м. Однако его товарищи по группе Джон Леннон Джордж Харрисон так и не были удостоены этой почести. Поскольку по правилам это звание не может быть присуждено посмертно, ни тот, ни другой уже рыцарями названы быть не смогут.

Хорошо хоть Ринго, которому уже исполнилось 77 лет, все же дожил до торжественного момента. Впрочем, похоже, сам Старр не слишком серьезно отнесся к своему новому титулу. Когда его попросили прокомментировать радостное событие, Ринго только заметил в стиле героя известного фильма: «Улыбайтесь, господа!»