Суд в Москве продолжит рассматривать иск к Киркорову о плагиате 21 марта

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости . Савеловский суд Москвы объявил перерыв до 21 марта по рассмотрению иска французского автора песен Жильбера Синуэ, который просит взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Филиппа Киркорова за якобы плагиат песни, которую исполняла певица Далида, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Перерыв до завтра, до 14.00", — сказала судья Светлана Лысенко.

Представители Филиппа Киркорова и продюсерских компаний приобщили к материалам ряд документов, а также экспертизу музыкальных произведений.

Так, в частности, они указывают, что вызвавшие спор произведения имеют «разный смысл и цель». «Во французском произведении речь идет о любви между людьми, а другом — о любви к родине», — сказал юрист ответчика.

Представитель истца Людмила Айвар уточнила исковые требования в части наименования спорных композиций, отметив, что речь идет о песне, существующей на трех языках — на французском, арабском и русском.

"Мы просим запретить Киркорову исполнять песню «Шелковая нить», которую он позаимствовал, перевел и исполнил. Мы говорим о том, что он не имеет право ее исполнять, поскольку не получал на это никаких прав", — сказала представитель истца Айвар.

Ранее представитель Синуэ Игорь Трунов пояснил агентству, что иск касается песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием «Шелковая нить». Адвокат добавил, что исковые требования в ходе процесса могут увеличиться.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в 2016 году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни «Жестокая любовь». Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.