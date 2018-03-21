В Петербурге в храме Спаса на Крови представили маршрут для незрячих посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. / ТАСС /. Новый экскурсионный маршрут для слепых и слабовидящих посетителей представили в среду в музее-памятнике «Спас на Крови», который входит в число наиболее популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

"Это маршрут, следуя по которому посетитель сможет ознакомиться с историей строительства храма, с его архитектурой, устройством, отдельными фрагментами внутреннего убранства", — рассказал на презентации Анатолий Шарий , заведующий сектором по работе с маломобильными посетителями Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в комплекс которого входит храм.

Основу маршрута составляют специальный аудиогид с тифлокомментарием, а также рельефно-графические изображения элементов интерьера собора, макеты сооружения и сени над местом смертельного ранения императора Александра II — они расположены на невысоких подставках, что обеспечивает в том числе удобство для детей.

"Это замечательный проект. Появилось еще одно пространство, куда может прийти человек слепой или слабовидящий и самостоятельно посмотреть экспозицию", — отметила директор петербургской Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Устинова . По ее словам, в Северную столицу приезжают множество гостей из других городов России и зарубежных стран, которые испытывают проблемы со зрением, и адаптация пространства Спаса на Крови для таких посетителей позволит включить храм в их маршрутный лист.

"Для нас очень важна именно самостоятельность посещения таких мест. Мы выражаем большую признательность создателям проекта", — сказала председатель организации незрячих специалистов петербургского отделения Всероссийского общества слепых Нина Балан. Она также подчеркнула, что проект дает возможность незрячим «почувствовать объекты, побыть наедине с ними», а не только воспринимать информацию на слух.

Среди других музеев Петербурга и Ленинградской области, которые специально оборудовали и адаптировали для посещения незрячими людьми — Исаакиевский собор, Музей А. В. Суворова, музеи-заповедники «Гатчина» и «Царское Село». В Государственном Эрмитаже работают специалисты, которые проводят экскурсии для слепых и слабовидящих.

О храме

Спас на Крови, или собор Воскресения Христова, возвили на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга по указу императора Александра III в 1883-1907 годах по проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) на месте, где 1 марта 1881 года смертельно ранили императора Александра II.

Архитектура храма представляет собой образец позднего этапа эволюции «русского стиля». Она воплощает в себе собирательный образ русского православного храма, ориентированного на образцы Москвы и Ярославля XVI-XVII веков. Высота сооружения составляет 80 метров. Всего собор венчают девять глав, создающих асимметричную живописную группу, часть из них имеют позолоченное покрытие, часть — эмалевое. По мнению экспертов, большое влияние на внешний облик Спаса на Крови оказала архитектура московского собора Василия Блаженного.

Собор Воскресения Христова является действующим православным храмом и памятником федерального значения, ежегодно его посещают около 1,2 млн человек.