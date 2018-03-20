Сегодня день рождения празднует Ирина Александровна Антонова

Ирина Александровна на протяжении многих лет и по сей день созидает, развивает и поддерживает отечественную культуру и искусство, с настойчивостью и упорством налаживает связи России и Москвы с зарубежными странами.

Благодаря ее огромному опыту и инициативе были организованы крупнейшие международные выставки: «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Тёрнер», «Пикассо». Ее вклад в сохранение и популяризацию наследия нашей страны вызывает глубокое уважение.

Ирина Александровна является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Вклад Ирины Александровны в сохранение мировой культуры по достоинству отмечен почетными наградами иностранных государств: орденом Почетного легиона, орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Департамент культуры города Москвы поздравляет Ирину Александровну с Днем рождения и желает новых творческих проектов и крепкого здоровья!