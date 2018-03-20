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Перечень запретов для гостей фестиваля ЧМ-2018 установила FIFA
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Перечень запретов для гостей фестиваля ЧМ-2018 установила FIFA 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Стало известно о перечне запретов для для участников фестиваля болельщиков, который состоится в донской с толице нв Театральной площади в ходе ЧМ-2018 пу футболу.
Весь список запрещенных и ограниченных к проносу предметов на фестиваль болельщиков FIFA прописан в документе, который прикреплен к электронному лоту, опубликованному на сайте Госзакупок. Список состоит из 44 позиций.
Кроме стандартного запрета на пронос оружия, взрывчатки, пиротехники, алкоголя, нельзя будет пронести селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, термосы и фляги, скутеры, дроны, складные стулья, флаги и баннеры размером больше двух метров в длину, бумажные рулоны, фонари, лекарства более одной упаковки.
Стеклянную тару, селфи-палки, воду, продукты питания также будут изымать при входе в фан-зону на Театральной площади.
Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. Табу действует и на спортинвентарь, велосипеды, ролики, скейты и самокаты.
На территории мероприятия будет запрещена любая агитация, в том числе политическая и рекламная.
Напомним, фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону будет проходить с 14 июня по 16 июля.
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