Перечень запретов для гостей фестиваля ЧМ-2018 установила FIFA

Стало известно о перечне запретов для для участников фестиваля болельщиков, который состоится в донской с толице нв Театральной площади в ходе ЧМ-2018 пу футболу.

Весь список запрещенных и ограниченных к проносу предметов на фестиваль болельщиков FIFA прописан в документе, который прикреплен к электронному лоту, опубликованному на сайте Госзакупок. Список состоит из 44 позиций.

Кроме стандартного запрета на пронос оружия, взрывчатки, пиротехники, алкоголя, нельзя будет пронести селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, термосы и фляги, скутеры, дроны, складные стулья, флаги и баннеры размером больше двух метров в длину, бумажные рулоны, фонари, лекарства более одной упаковки.

Стеклянную тару, селфи-палки, воду, продукты питания также будут изымать при входе в фан-зону на Театральной площади.

Под запрет также попали музыкальные инструменты за исключением дудок и горнов. Табу действует и на спортинвентарь, велосипеды, ролики, скейты и самокаты.

На территории мероприятия будет запрещена любая агитация, в том числе политическая и рекламная.

Напомним, фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону будет проходить с 14 июня по 16 июля.