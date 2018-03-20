Юным жителям Коптева рассказали о царствовании рода Романовых

Подопечные Центра социальной помощи семье и детям района Коптево на прошедшей неделе побывали с экскурсией в историческом парке «Россия — моя история!», расположенном на ВДНХ. Ребята ознакомились с экспозицией, посвященной царствованию династии Романовых.

— Создатели парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый почувствовал сопричастность к событиям, — рассказали в центре.

Как отметил представитель ЦСПСиД, дети были впечатлены новейшими формами информационных носителей, которые представлены в историческом парке. (жм)