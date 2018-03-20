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Юным жителям Коптева рассказали о царствовании рода Романовых
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Юным жителям Коптева рассказали о царствовании рода Романовых 

Управа района Коптево города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Подопечные Центра социальной помощи семье и детям района Коптево на прошедшей неделе побывали с экскурсией в историческом парке «Россия — моя история!», расположенном на ВДНХ. Ребята ознакомились с экспозицией, посвященной царствованию династии Романовых.
— Создатели парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике — сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый почувствовал сопричастность к событиям, — рассказали в центре.
Как отметил представитель ЦСПСиД, дети были впечатлены новейшими формами информационных носителей, которые представлены в историческом парке. (жм)
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