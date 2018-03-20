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Bilboard намекнул на возвращение One Direction
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Bilboard намекнул на возвращение One Direction 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
С сенсационным заголовком сегодня вышел Bilboard. Самое авторитетное музыкальное издание планеты намекнуло на возвращение One. Со слов инсайдеров в-ом Лиам, Найл, Гарри и Луис вновь объединятся для записи нового альбома, съемки клипов и гастрольного турне.
«Продюсеры группы действительно, ведут переговоры с парнями, для временного фидбэка One на большую, в силу контрактных обязательств. Тем более возвращения ждут миллионы поклонниц по всему миру, которые с каждым годом становятся старше, поэтому пройдет еще пару лет и возвращение группы станет бессмысленным. -ый последний шанс» — поделился источник с журналистами.
По слухам, парни дали своё предварительное согласие. По словам Bilboard Зейн Малик в группу не вернется.
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