Bilboard намекнул на возвращение One Direction

С сенсационным заголовком сегодня вышел Bilboard. Самое авторитетное музыкальное издание планеты намекнуло на возвращение One. Со слов инсайдеров в-ом Лиам, Найл, Гарри и Луис вновь объединятся для записи нового альбома, съемки клипов и гастрольного турне.

«Продюсеры группы действительно, ведут переговоры с парнями, для временного фидбэка One на большую, в силу контрактных обязательств. Тем более возвращения ждут миллионы поклонниц по всему миру, которые с каждым годом становятся старше, поэтому пройдет еще пару лет и возвращение группы станет бессмысленным. -ый последний шанс» — поделился источник с журналистами.

По слухам, парни дали своё предварительное согласие. По словам Bilboard Зейн Малик в группу не вернется.