Продолжение сериала «Мосгаз»: Черкасов столкнется с военной тайной 

Дворник в кроличьей ушанке, валенках и фартуке покуривает. В руках смартфон. Перекрытая платформа на Киевском вокзале заставлена истрепанными коричневыми советскими чемоданами — теми, что выпускал латвийский кожгалантерейный комбинат «Сомдарис». В них еще маленький человек мог поместиться. Люди «советского типа» — с усами, в ушанках и тулупах — мерзнут, покачиваясь. Милиционер поправляет портупею с подвесами на поясном ремне. К ним прикреплены кобура и планшет — не тот, который гаджет, а тоже кожаный. Так снимают «Сатану» — пятую часть сериала, посвященного расследованиям резонансных дел в СССР (до этого были «Мосгаз», «Палач», «Паук» и «Шакал»). — Моторимся! — командует Юрий Мороз, снявший до этого «Братьев Карамазовых», «Апостола» и «Каменскую». Да, у проекта новый режиссер. — Массовка идет навстречу, вы по самому краешку. Побольше народу только дайте мне! — Юраш, — по-братски обращается Смоляков к режиссеру. — Нам когда выходить? — Я кивну, — кричит здоровенный проводник. — Подам знак. Американское военное руководство и тогда, и сейчас интересуется «Сатаной». Дело нешуточное. Майор Иван Черкасов (Андрей Смоляков) с оперативником Алексеем Гаркушей (Алексей Бардуков), ничем не отличающиеся от толпы, стоят в сторонке у поезда «Александр Невский». К проводнику подходит неприметный доходяга с коробкой за пазухой. — Передадите посылочку? — мямлит он, протягивая коробку. — Посылочку? — переспрашивает мужик. — А что там? Не бомба? Дальше следует кивок в сторону Черкасова — и щуплого парнишку тут же берут с поличным под белы рученьки. — В «Сатане» мой герой начинает с поста участкового, — поясняет Смоляков. — Он разжалован и, конечно, находится в пессимистическом настроении. И даже легком опьянении. Выкарабкивается из этого как умеет. Потому что его привлекают к делу государственной важности. Как известно, «Сатана» — это название мощного советского стратегического комплекса, оснащенного межконтинентальной баллистической ракетой. Его разработали в начале 1970-х и обозначили как Р-36М, или «Воевода». Но НАТО в собственной классификации выдало комплексу название Satan. И этим все сказано. Пять или шесть боеголовок «Сатана» — и восточное побережье США исчезает Думаете, все это глубоко в прошлом? Как бы не так. Вот свежая цитата из британской The Sun: «Одна российская SS-18 может стереть три четверти штата Нью-Йорк на тысячи лет. Пять или шесть боеголовок „Сатана“ — и восточное побережье Соединенных Штатов исчезает». А ведь 2018-й на дворе. Минобороны РФ рапортует о скорой утилизации «Сатаны», на смену которой придет еще более крутой «Сармат». Так что создатели сериала про советские реалии неожиданно сделали очень актуальный продукт, словно работали по сводкам современных новостей. Над ракетой бились умы лучших конструкторов. КГБ, как мог, прикрывал работу. Но, разумеется, западные оппоненты в разгар холодной войны тоже хотели заполучить хоть какие-то данные о «Сатане». Любыми способами. Вероятно, именно это и станет секретным делом Черкасова, которое он будет вести параллельно с расследованием убийства девушки на подведомственном участке. По крайней мере на фото со съемок отчетливо видны совещания американской военной верхушки, а еще работа одного из советских КБ (в нем трудится героиня Виктории Исаковой, жены режиссера «Сатаны». — Авт.). Марина Александрова выступила сразу в двух образах: проститутки под прикрытием (слева) и начальницы оперативного отдела (справа). — От Черкасова за пять сезонов я не устал, — признается Андрей Смоляков. — Обычно усталость возникает от монотонности, у нас такого нет. Каждый раз предлагаются интересные обстоятельства. Наверное, усталость может возникнуть к 48-му сезону. А что? Я был удивлен, что меня позвали в продолжение в этот раз. И еще больше удивлен, когда узнал, что шестая часть проекта начнет сниматься осенью. Кстати, насчет осени — по ней обычно цыплят считают. А вот «Мосгаз» и его продолжения считают по детям Марины Александровой, исполнительницы одной из главных ролей — криминалиста Софьи Тимофеевой. Так уж повелось, что актриса или рожает во время съемок, или снимается беременной. — Я встретил Марину на площадке вопросом: «Ну что, какой месяц?» — смеется Андрей Смоляков. — А она разочарованно посмотрела на меня. Говорит, что еще рано. Какая-то недоработка. — Пусть это тоже останется тайной, как и смысл названия сериала! — вторит коллеге Александрова. И заливается смехом. Это, между прочим, не признак дурачины, а новый метод работы Марины. — Я долго думала, каким образом можно сыграть представительницу древнейшей профессии, — вспоминает актриса. — Ведь в этом сезоне моя Соня работает под прикрытием вокзальной проституткой. И в итоге решила, что подам новый образ через смех. Если Соня Тимофеева собранная и сконцентрированная, то вторая ипостась героини, наоборот, веселая и смешливая. У меня две новые прически: для Сони — короткое темное каре в стиле французских актрис из 70 — 80-х, а для девушки легкого поведения — парик, длинные блондинистые волосы. А еще Соня развелась и теперь разбирается, кого любит на самом деле. Так что «Сатана» стал для меня новым вызовом, а не привычной и рутинной работой. Выход сериала планируется на Первом канале в новом телесезоне.
Фото: Анна Митрохина.