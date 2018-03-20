Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в салате «Цезарь» в McDonald’s

Роспотребнадзор в ноябре 2017 года провел проверку ресторанов быстрого питания McDonald’s в Москве, в результате которой выявлен ряд нарушений, в том числе в салате «Цезарь» в одном из ресторанов было обнаружено недопустимое содержание кишечной палочки, следует из результатов проверки.

«В соответствии с экспертным заключением следующие образцы продукции не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: Салат «Цезарь» не заправленный, изготовитель: ООО «Макдоналдс» … По микробиологическим показателям безопасности (обнаружены КМАФАнМ в количестве 2,9*104 КОЕ/г, при нормируемом значении не более 1*104 КОЕ/г, БГКП (колиформы) обнаружены в 0,1 г, при нормируемом значении не допускаются в 0,1 г, E. coli обнаружены в 0,1 г, при нормируемом значении не допускаются в 0,1 г) не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение № 2"», — говорится в результатах проверки.

Согласно результатам проверки, в одном из ресторанов также были обнаружены нарушения температурного режима хранения нарезанных помидоров для приготовления сэндвичей, а также несоответствие энергетической ценности в «Биг Маках» информации, указанной на упаковке.

Кроме того, Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что в одном из ресторанов McDonald’s «отсутствуют отдельные холодильные камеры для раздельного хранения сырья и готовой продукции».

В Роспотребнадзоре к моменту публикации не ответили на запрос RNS.

Старший менеджер по связям с общественностью «Макдоналдс» в России Оксана Белайчук заявила RNS, что компания «всегда открыта к конструктивному диалогу с контрольно-надзорными органами и все возникающие вопросы решаем в рабочем порядке». Она уточнила, что в рамках программы производственного контроля «Макдоналдс» в 2017 году более 70 тыс. образцов продукции было отобрано независимыми аккредитованными лабораториями по всей стране.

«Результаты данных исследований подтверждают соответствие действующим нормативам российского законодательства», — добавила Белайчук.