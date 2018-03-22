Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 39 площадках в столице 

Три фестиваля пройдут на столичных улицах в марте и апреле 2018 года. Два мероприятия уже стартовали: с 5 марта в городе развернуты площадки события «Народные художественные промыслы России», а с 13 марта стартовал фестиваль «Золотая маска» в городе". Первый закончит работать 25 марта, второй — 14 апреля.
Народные промыслы представлены на Площади Революции. Посетить площадку, где представлены различные изделия из множества регионов страны можно с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье.
Театральный фестиваль «Золотая маска» в городе" проходит на 12 площадках. Уличные перфоманы можно увидеть по следующим адресам: Московский Центральный рынок; Библиотека имени Достоевского; Московский метрополитен; Ленинградский вокзал; Центральный детский магазин; Москвариум на ВДНХ; Московский планетарий; БЦ «Большевик»; Факультет журналистики МГУ; Третьяковская галерея на Крымском валу; Театральная площадь; ЦПКиО имени Горького.
Главным городским событием апреля станет фестиваль «Пасхальный дар». Гости смогут увидеть праздничные выступления, попробовать традиционные и необычные угощения, купить подарки и принять участия в различных мастер-классах.
В центре города площадки будут работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Окружные площадки будут заканчивать работу в 19:00 в поденельник-четверг, и в 20:00 в пятницу и выходные. Всего будет 39 площадок: ЦАО, Площадь Революции; ЦАО, переход от Манежной пл. к пл. Революции; ЦАО, Манежная площадь; ЦАО, Кузнецкий мост (ЦУМ); ЦАО, Тверская площадь; ЦАО, Новопушкинский сквер; ЦАО, улица Новый Арбат, 13; ЦАО, улица Новый Арбат, 15; ЦАО, улица Новый Арбат, 19; ЦАО, улица Новый Арбат, 21; ЦАО, Климентовский переулок; ЦАО, Камергерский переулок; ЦАО, Тверской бульвар у памятника Есенину; ЦАО, Тверской бульвар у памятника Тимирязеву; ЦАО, Тверской бульвар; ЦАО, ГАУК г. Москвы ПКиО «Красная Пресня»; ЦАО, Высоко-Петровский ставропигиальный мужскй монастырь; ЦАО, Храм Святого Иоанна Богослова под Вязом; ЦАО, Храм Святителя Николая на Трех горах; ЦАО, Храм Святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе; ЦАО, Храм Воскресения Словущего на Успен-ском Вражке; ЦАО, Богоявленский Кафедральный Собор в Елохово; ЦАО, Новоспасский ставропигиальный монастырь. ЮЗАО, Профсоюзная улица, дом 41; ЦАО, Подворье Патриарха Московского и всея Руси Храма святых мучеников Михаила и Федора Черниговских; ЗелАО, Площадь Юности; ВАО, парк «Сокольники»; ВАО, парк «Измайловский» ВАО, Храм Пророка Божия Илии в Черкизове; СЗАО, парк «Северное Тушино»; ЮВАО, парк «Кузьминки»; СВАО, парк «Лианозовский»; СВАО, парк «Бабушкинский»; СВАО, Храм Живоначальной Троицы в Останкино; ЗАО, парк «Фили»; ЗАО, Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО; ЗАО, Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево; ЮАО, Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно.