Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 39 площадках в столице

Три фестиваля пройдут на столичных улицах в марте и апреле 2018 года. Два мероприятия уже стартовали: с 5 марта в городе развернуты площадки события «Народные художественные промыслы России», а с 13 марта стартовал фестиваль «Золотая маска» в городе". Первый закончит работать 25 марта, второй — 14 апреля.

Народные промыслы представлены на Площади Революции. Посетить площадку, где представлены различные изделия из множества регионов страны можно с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье.

Театральный фестиваль «Золотая маска» в городе" проходит на 12 площадках. Уличные перфоманы можно увидеть по следующим адресам: Московский Центральный рынок; Библиотека имени Достоевского; Московский метрополитен; Ленинградский вокзал; Центральный детский магазин; Москвариум на ВДНХ; Московский планетарий; БЦ «Большевик»; Факультет журналистики МГУ ; Третьяковская галерея на Крымском валу; Театральная площадь; ЦПКиО имени Горького.

Главным городским событием апреля станет фестиваль «Пасхальный дар». Гости смогут увидеть праздничные выступления, попробовать традиционные и необычные угощения, купить подарки и принять участия в различных мастер-классах.