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Весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля
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Весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общегородской фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля в Москве, к празднику уже готовят 38 площадок по всему городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.
"В этом году фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу", — написал мэр в своем официальном Twitter-аккаунте.
В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 марта 2018 г.
По его словам, особенностью фестиваля этого года станет тема благотворительности: посетители смогут узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным.
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