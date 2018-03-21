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Между Петербургом и Хельсинки запустят беспилотные автомобили
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Между Петербургом и Хельсинки запустят беспилотные автомобили 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В середине 2018 года на трассе А-181 «Скандинавия», соединяющей Петербург с финской границей, появятся беспилотные автомобили.
На трассе «Скандинавия» из Петербурга до Хельсинки весной-летом 2018 года появятся беспилотные автомобили, рассказал на пресс-конференции глава Росавтодора Роман Старовойт. Об этом пишет RNS.
По его словам, в настоящее время создают инфраструктуру для движения автомобилей до границы с Финляндией, чем занимаются и финны по ту сторону границы.
«В большей степени мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотрый транспорт. Мы знаем, что необходимо для этого сделать. Рассматриваем возможность пилотного проекта на дороге Казань-Набережные Челны», — добавил Старовойт.
Обе трассы реконструируются и будут модернизированы для постоянного проезда беспилотников к 2019-2021 годам.
Кроме того, РФ и Финляндия совместно работают над развитием интеллектуального коридора Петербург — Хельсинки. В будущем он должен стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай.
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