Между Петербургом и Хельсинки запустят беспилотные автомобили

В середине 2018 года на трассе А-181 «Скандинавия», соединяющей Петербург с финской границей, появятся беспилотные автомобили.

На трассе «Скандинавия» из Петербурга до Хельсинки весной-летом 2018 года появятся беспилотные автомобили, рассказал на пресс-конференции глава Росавтодора Роман Старовойт . Об этом пишет RNS.

По его словам, в настоящее время создают инфраструктуру для движения автомобилей до границы с Финляндией, чем занимаются и финны по ту сторону границы.

«В большей степени мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотрый транспорт. Мы знаем, что необходимо для этого сделать. Рассматриваем возможность пилотного проекта на дороге Казань-Набережные Челны», — добавил Старовойт.

Обе трассы реконструируются и будут модернизированы для постоянного проезда беспилотников к 2019-2021 годам.

Кроме того, РФ и Финляндия совместно работают над развитием интеллектуального коридора Петербург — Хельсинки. В будущем он должен стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай.