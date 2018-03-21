Мультфильм «Аул мастеров» создадут в Дагестане

Мультфильм «Аул мастеров» создадут в ДагестанеАнимационный фильм из трех серий создадут в Дагестане за счет президентского гранта. Первая серия будет готова уже к концу 2018 года.

За президентский грант, сумма которого составляет 2 млн 146 тыс. рублей, боролась некоммерческая организация из Дагестана «Живое слово», она и победила.

Специалисты «Живого слова» планируют создать трехсерийный мультфильм «Аул мастеров» в 2D формате, каждая серия которого длится до 8 минут.

Главным героем анимации является современный подросток, который приезжает погостить к родственникам в аул. С помощью данного сюжета этот проект стимулирует аудиторию к желанию познавать свою культуру и традиции.