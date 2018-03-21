Ещё
Мультфильм «Аул мастеров» создадут в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мультфильм «Аул мастеров» создадут в Дагестане 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Мультфильм «Аул мастеров» создадут в ДагестанеАнимационный фильм из трех серий создадут в Дагестане за счет президентского гранта. Первая серия будет готова уже к концу 2018 года.
За президентский грант, сумма которого составляет 2 млн 146 тыс. рублей, боролась некоммерческая организация из Дагестана «Живое слово», она и победила.
Специалисты «Живого слова» планируют создать трехсерийный мультфильм «Аул мастеров» в 2D формате, каждая серия которого длится до 8 минут.
Главным героем анимации является современный подросток, который приезжает погостить к родственникам в аул. С помощью данного сюжета этот проект стимулирует аудиторию к желанию познавать свою культуру и традиции.
Mirmol.ru: последние новости
СПИСОК ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: Как Махачкала будет праздновать Масленицу? Фильм о процессе готовки хинкала снял телеканал «Russia Today» (Видео)
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов8
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Особенности застольного этикета разных стран
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц3
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение