Гости Центра социального обслуживания «Таганский» посетили лекцию-концерт «Живые иллюстрации» 

Перед зрителями выступила профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Марина Вульфсон.
— На встрече гостям рассказали о классических композиторах. Было затронуто творчество Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Фредерика Шопена. Ведущая мероприятия Марина Вульфсон рассказала о творчестве музыкантов. Она исполнила сочинения, чтобы на наглядных примерах показать композиторские особенности классиков, — поделилась заведующая отделением первичного приема граждан и обработки информации Александра Артемьева.
Она добавила, что Марина Вульфсон на протяжении трех лет регулярно проводит подобные встречи в ТЦСО.