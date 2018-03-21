Гости Центра социального обслуживания «Таганский» посетили лекцию-концерт «Живые иллюстрации»

Перед зрителями выступила профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Марина Вульфсон.

Она добавила, что Марина Вульфсон на протяжении трех лет регулярно проводит подобные встречи в ТЦСО.