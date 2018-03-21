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Гости Центра социального обслуживания «Таганский» посетили лекцию-концерт «Живые иллюстрации»
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Гости Центра социального обслуживания «Таганский» посетили лекцию-концерт «Живые иллюстрации» 

Управа Таганского района города Москвы 7 часов назад
Фото: Вести Таганки
Перед зрителями выступила профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Марина Вульфсон.
— На встрече гостям рассказали о классических композиторах. Было затронуто творчество Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта и Фредерика Шопена. Ведущая мероприятия Марина Вульфсон рассказала о творчестве музыкантов. Она исполнила сочинения, чтобы на наглядных примерах показать композиторские особенности классиков, — поделилась заведующая отделением первичного приема граждан и обработки информации Александра Артемьева.
Она добавила, что Марина Вульфсон на протяжении трех лет регулярно проводит подобные встречи в ТЦСО.
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