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Благоустройство общественных зон проведут в Кленовском
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Благоустройство общественных зон проведут в Кленовском 

Префектура ТиНАО города Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Кленовское
Благоустройство детской площадки и зоны отдыха проведут в Кленовском в 2018 году. Об этом 20 марта сообщили в местной администрации.
— На данный момент все документы по проведению работ уже подготовлены. Они опубликованы на интернет-площадке, где проходят тендеры по поиску исполнителей ремонта. Сотрудники подрядной организации, которая выиграет, проведут работы по обновлению детской площадки в деревне Зыбино и зоны сорта и отдыха в селе Сальково, — рассказал представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Кленовское.
Он добавил, что на 2018 год запланировано починить 42 дороги.
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