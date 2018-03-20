Благоустройство общественных зон проведут в Кленовском

Фото: администрация поселения Кленовское

Благоустройство детской площадки и зоны отдыха проведут в Кленовском в 2018 году. Об этом 20 марта сообщили в местной администрации.

— На данный момент все документы по проведению работ уже подготовлены. Они опубликованы на интернет-площадке, где проходят тендеры по поиску исполнителей ремонта. Сотрудники подрядной организации, которая выиграет, проведут работы по обновлению детской площадки в деревне Зыбино и зоны сорта и отдыха в селе Сальково, — рассказал представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Кленовское.

Он добавил, что на 2018 год запланировано починить 42 дороги.