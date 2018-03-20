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Карелова: принятые нормы соцподдержки многодетных семей применяются не во всех регионах
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Карелова: принятые нормы соцподдержки многодетных семей применяются не во всех регионах 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Во всех субъектах Российской Федерации принята нормативная база, определяющая статус и регулирующая меры социальной поддержки многодетных семей, рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
На первом заседании рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства по вопросам поддержки многодетных семей Карелова заявила, что усиление государственной поддержки многодетных семей является главной целью работы группы.
Вице-спикер проинформировала присутствующих об итогах проведённого Советом Федерации мониторинга федерального и регионального законодательства и ситуации в регионах в области реализации мер поддержки многодетных семей.
«Главный вывод, который можно сделать на основе мониторинга, — в разных регионах эта помощь отличается по объёму и по содержанию, но что самое тревожное — принятые нормы не везде реализуются», — отметила Галина Карелова.
Она напомнила, что рабочая группа будет в полной мере руководствоваться задачами, поставленными в Послании Президента России, в котором особое внимание уделено повышению уровня жизни и устойчивого роста реальных доходов граждан.
В заседании рабочей группы приняли участие уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, сенаторы и депутаты Государственной Думы, представители Минтруда, Минздрава Российской Федерации, общественных организаций и региональных органов законодательной и исполнительной власти.
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