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Наталья Тарвердян выступила с концертной программой в библиотеке Отрадного
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Наталья Тарвердян выступила с концертной программой в библиотеке Отрадного 

Управа района Отрадное 10 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
Музыкант и автор-исполнитель Наталья Тарвердян в минувшее воскресенье выступила в библиотеке № 56 района Отрадное. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Гостям очень понравилась музыкальная программа, которую представила Наталья, — отметили в администрации библиотеки.
Так, артистка исполнила собственные произведения, рассказала о своем творческом пути и пообщалась со слушателями.
Наталья Тарвердян является членом творческой ассоциации «32 августа», лауреатом фестиваля «Второй канал авторской песни» совместно с Виталием Кульбакиным и музыкальным терапевтом в инклюзивном детском саду. (ип)
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