Наталья Тарвердян выступила с концертной программой в библиотеке Отрадного

Музыкант и автор-исполнитель Наталья Тарвердян в минувшее воскресенье выступила в библиотеке № 56 района Отрадное. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Гостям очень понравилась музыкальная программа, которую представила Наталья, — отметили в администрации библиотеки.

Так, артистка исполнила собственные произведения, рассказала о своем творческом пути и пообщалась со слушателями.

Наталья Тарвердян является членом творческой ассоциации «32 августа», лауреатом фестиваля «Второй канал авторской песни» совместно с Виталием Кульбакиным и музыкальным терапевтом в инклюзивном детском саду. (ип)