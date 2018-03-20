В Казани установят памятник студенческим трудовым отрядам

В сквере у молодежного центра «Ак Барс» в Казани будет установлен памятник студенческим трудовым отряда. Эскизы памятника представят к 1 апреля. Тогда и выберут лучший вариант. Автор выбранного эскиза получит премию в размере 300 тысяч рублей. Возведение памятника приурочено к 55-летию движения студенческих трудовых отрядов региона. Круглую дату отмечают в 2018 году. Памятников студенческим трудовым отрядам в России не более десяти. Таким образом, казанский монумент станет своего рода уникумом, считают инициаторы идеи. О подготовке эскизов в ходе брифинга в Кабинете Министров РТ во вторник, 20 марта говорил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков.