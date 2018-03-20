«Славим человека труда!». На Ямале выберут лучшую акушерку

В Салехарде в Ямальском многопрофильном колледже 22 и 23 марта пройдет региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучшая акушерка». За победу будут бороться 14 медицинских работников из городов и поселков Ямала.

Во время соревнования конкурсанткам предстоит выполнить теоретические и практические упражнения. Они покажут свои знания терминологии акушерской специальности, а также мастерство по пеленанию и купанию новорожденного ребенка.