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В Ставрополе проголосовали за благоустройство Театрального сквера по федеральной программе
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В Ставрополе проголосовали за благоустройство Театрального сквера по федеральной программе 

ТАСС 10 часов назад
СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Жители краевой столицы выбрали лучшим проект благоустройства Театрального сквера в центре города при голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Участниками голосования стали более 136 тыс. жителей Ставрополя, сообщили в среду в пресс-службе администрации города.
"Равнодушными не остались 136,4 тыс. человек, это треть населения краевого центра. Всего для голосования были выставлены три территории. В итоге победителем голосования стал Театральный сквер — 54169 человек (39,7%)", — уточняется в сообщении.
Театральный сквер расположен в центральной исторической части Ставрополя рядом с основными городскими площадями, находится он возле Ставропольского академического театра драмы им. Лермонтова. В администрации пояснили, что в последний раз территорию благоустраивали в 1998 году. Согласно проекту благоустройства, в сквере планируют заменить покрытие пешеходных зон, установить новые скамейки и урны.
Как сообщалось, голосование по программе формирования комфортной городской среды проходило в 22 муниципалитетах Ставропольского края, жители выбирали лучшие из 60 проектов. Участниками голосования в регионе стали более 421 тыс. граждан.
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