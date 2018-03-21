Суд в апреле рассмотрит иски челябинок о компенсации за подмену в роддоме 30 лет назад

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Центральный районный суд назначил на 17 апреля судебное заседание по искам о компенсации морального вреда в сумме 10 млн рублей Екатерине Тугановой и Люции Рамазановой, которые выросли в чужих семьях из-за подмены в областной акушерской гинекологической больнице в 1987 году, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. "20 марта в Центральном районном суде Челябинска прошли предварительные судебные заседания по искам [о компенсации морального вреда] Рамазановой и Тугановой. По итогам вынесено определение об объединении гражданских дел в одно производство. Судебное заседание назначено на 17 апреля 2018 года", — сказали в пресс-службе. Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, Туганова и Рамазанова хотят взыскать компенсацию с областного перинатального центра, Министерства здравоохранения Челябинской области, Министерства финансов РФ . Адвокат Андрей Маркин сообщил ТАСС, что и в первом, и во втором случае исковые требования составляют 10 млн рублей. Ранее в суде Зоя Туганова и ее законный представитель утверждали, что в 1987 году в областной акушерской гинекологической больнице в Челябинске Туганова родила дочь (Люцию), а врачи перепутали ее с другой девочкой (Екатериной). Она пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи настаивали на том, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь Екатерина провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы — родство подтверждено ДНК-исследованием.