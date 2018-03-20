В центре на Коминтерна прошел художественный мастер-класс

В Культурном центре на Коминтерна 19 марта прошел мастер-класс по созданию рисунка в графической технике монотипия. Об этом сообщила PR-менеджер центра Светлана Шило.

— Эта техника рисования примечательна тем, что каждый рисунок получается уникальным и неповторимым. Даже если будет рисовать только один человек — повторить рисунок он не сможет, — рассказала PR-менеджер центра.

По ее словам, рисование под руководством опытного наставника не только отлично пробуждает и развивает детскую фантазию, но еще помогает улучшить навыки в изобразительном искусстве.

Напомним, что культурный центр находится по адресу: улица Коминтерна, дом 11/7. (вт)